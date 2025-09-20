'Bob Madou (Club Brugge) aast op zitje Wouter Vandenhaute'

Club Brugge beleefde opnieuw een geweldige week. Het wist in de League Phase van de Champions League andermaal veel indruk te maken tegen AS Monaco. Blauw-zwart wil ook zijn verantwoordelijkheden niet ontlopen.

Vorige week werd duidelijk dat voorzitter Bart Verhaeghe zal gaan zetelen in het UEFA Club Competitions Committee. Dat moet toezien op de UEFA-competities.

Bart Verhaeghe zetelt in Europese UEFA Club Competitions Committee

En eventueel discussies voeren over nieuwe of herwerkte formats en aanbevelingen doen aan de Europese voetbalbond UEFA. Verantwoordelijkheid nemen in Europa dus? Dat is alvast de zeer duidelijke bedoeling van blauw-zwart.

Volgens Het Nieuwsblad willen ze dat ook in ons land gaan doen. En meer bepaald binnen de Pro League, waar ze zouden azen op een zitje in de Raad van Bestuur.

Bob Madou wil verantwoordelijkheid opnemen in België

Wouter Vandenhaute zit daar momenteel nog namens Anderlecht en dat zitje wordt door het ontslag van de man bij paars-wit vacant normaal gezien.

Madou is kandidaat om het zitje over te nemen als hij gevraagd wordt. Club Brugge wil op die manier eens te meer de verantwoordelijkheid nemen, zowel in ons land als daarbuiten. Als vaandeldrager van het Belgisch voetbal de voorbije tien jaar is dat ook niet meer dan logisch.