Brandon Mechele luistert graag zijn eigen feestjes op: "Was makkelijker om vooruit te lopen dan achteruit"

Brandon Mechele scoorde in zijn 500ste macht en bij de viering van zijn 500ste match. En ja, het was een belangrijke, want Club Brugge vond tegen STVV in de eerste helft de openingen niet. Net voor de rust scoren, doet natuurlijk altijd deugd...

"'t Is wel leuk dat ik altijd bij speciale gelegenheden scoor", lachte Mechele achteraf. "Die voorzet van Christos (Tzolis, nvdr.) was dan ook perfect. Ik weet niet hoe ik er mijn hoofd tegen gezet heb, maar ik denk dat het niet uitmaakte. Die kwam echt helemaal goed."

Iedereen was wel verbaasd dat Mechele daar stond, want het was nu niet bepaald bij een corner of stilstaande fase. “Die bal viel daar in het middenveld en dan is het makkelijker om door te lopen dan achteruit te lopen", legde Mechele uit, met hilariteit tot gevolg. “Iedereen was verbaasd dat ik daar stond, maar voor mij was dat gewoon logisch in die fase.”



Mechele doordrongen van belang punten pakken na Europese matchen

Over de prestatie van Club wilde de doelpuntenmaker wel eerlijk zijn. “Het was geen topmatch van ons. We hadden de controle en creëerden enkele kansen, maar het tempo mocht zeker wat hoger. Toch denk ik dat het een verdiende zege was. Het was goed genoeg voor vandaag.”

De verdediger verwees ook naar de nederlaag van vorige week tegen RAAL La Louvière, die stevig nazinderde in het blauw-zwarte kamp. “We hadden iets goed te maken en we hebben erop gehamerd om vandaag de juiste mentaliteit te tonen. De concentratie was alvast beter dan vorige zaterdag.”

Daarnaast stipte Mechele een werkpunt aan dat vorig seizoen vaak speelde bij Club. “Toen hebben we veel punten laten liggen na Europese matchen. Nu moeten we ervoor zorgen dat we dat veel minder doen. Dat is een belangrijke uitdaging als we dit seizoen echt willen meedoen bovenaan.”