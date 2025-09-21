Reactie Brandon Mechele luistert graag zijn eigen feestjes op: "Was makkelijker om vooruit te lopen dan achteruit"

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Jan Breydel
| 0 reacties
Brandon Mechele luistert graag zijn eigen feestjes op: "Was makkelijker om vooruit te lopen dan achteruit"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Brandon Mechele scoorde in zijn 500ste macht en bij de viering van zijn 500ste match. En ja, het was een belangrijke, want Club Brugge vond tegen STVV in de eerste helft de openingen niet. Net voor de rust scoren, doet natuurlijk altijd deugd...

"'t Is wel leuk dat ik altijd bij speciale gelegenheden scoor", lachte Mechele achteraf. "Die voorzet van Christos (Tzolis, nvdr.) was dan ook perfect. Ik weet niet hoe ik er mijn hoofd tegen gezet heb, maar ik denk dat het niet uitmaakte. Die kwam echt helemaal goed."

Iedereen was wel verbaasd dat Mechele daar stond, want het was nu niet bepaald bij een corner of stilstaande fase. “Die bal viel daar in het middenveld en dan is het makkelijker om door te lopen dan achteruit te lopen", legde Mechele uit, met hilariteit tot gevolg. “Iedereen was verbaasd dat ik daar stond, maar voor mij was dat gewoon logisch in die fase.”

Lees ook... Club Brugge weer te mak in eerste helft, maar eens op toerental maakten ze komaf met STVV: Mechele breekt de ban

Mechele doordrongen van belang punten pakken na Europese matchen

Over de prestatie van Club wilde de doelpuntenmaker wel eerlijk zijn. “Het was geen topmatch van ons. We hadden de controle en creëerden enkele kansen, maar het tempo mocht zeker wat hoger. Toch denk ik dat het een verdiende zege was. Het was goed genoeg voor vandaag.”

De verdediger verwees ook naar de nederlaag van vorige week tegen RAAL La Louvière, die stevig nazinderde in het blauw-zwarte kamp. “We hadden iets goed te maken en we hebben erop gehamerd om vandaag de juiste mentaliteit te tonen. De concentratie was alvast beter dan vorige zaterdag.”

Daarnaast stipte Mechele een werkpunt aan dat vorig seizoen vaak speelde bij Club. “Toen hebben we veel punten laten liggen na Europese matchen. Nu moeten we ervoor zorgen dat we dat veel minder doen. Dat is een belangrijke uitdaging als we dit seizoen echt willen meedoen bovenaan.”

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
STVV
Brandon Mechele

Meer nieuws

Club Brugge weer te mak in eerste helft, maar eens op toerental maakten ze komaf met STVV: Mechele breekt de ban

Club Brugge weer te mak in eerste helft, maar eens op toerental maakten ze komaf met STVV: Mechele breekt de ban

20:23
Club Brugge-speler geeft openhartig interview: "Vorig jaar kon je me oprapen, ik zat heel diep" Interview

Club Brugge-speler geeft openhartig interview: "Vorig jaar kon je me oprapen, ik zat heel diep"

22:45
Hazard gepasseerd, enkel Mertens, De Bruyne en Lukaku doen nog beter dan Vanaken

Hazard gepasseerd, enkel Mertens, De Bruyne en Lukaku doen nog beter dan Vanaken

22:30
Nicky Hayen niet helemaal tevreden met match van Club Brugge: "Twee-drie tellen te traag" Reactie

Nicky Hayen niet helemaal tevreden met match van Club Brugge: "Twee-drie tellen te traag"

21:10
Mechele krijgt veel lof toebedeeld, in tegenstelling tot anderen: "Wat ziet Hayen in hen? Nooit meer in Brugge-shirt!"

Mechele krijgt veel lof toebedeeld, in tegenstelling tot anderen: "Wat ziet Hayen in hen? Nooit meer in Brugge-shirt!"

21:00
Supporters JPL-club dromen van terugkeer man van 18 miljoen euro: Sportief Directeur reageert

Supporters JPL-club dromen van terugkeer man van 18 miljoen euro: Sportief Directeur reageert

23:00
KV Mechelen-speler met verrassend veel speelminuten is nu ook echt de redder: "Zonder mijn tussenkomst zeker doelpunt" Reactie

KV Mechelen-speler met verrassend veel speelminuten is nu ook echt de redder: "Zonder mijn tussenkomst zeker doelpunt"

22:16
🎥 Marc Coucke als spion van Anderlecht naast oefenvelden Club Brugge? "Dit moet ik doorbellen" De derde helft

🎥 Marc Coucke als spion van Anderlecht naast oefenvelden Club Brugge? "Dit moet ik doorbellen"

20:30
Renard en Borguet spreken over de keuzes van Hasi en Europese uitschakeling

Renard en Borguet spreken over de keuzes van Hasi en Europese uitschakeling

21:40
1
KV Mechelen blijft overeind in lastige ontmoeting met Cercle en kampeert naast Club Brugge in de top vijf

KV Mechelen blijft overeind in lastige ontmoeting met Cercle en kampeert naast Club Brugge in de top vijf

21:13
Vincent Euvrard kan eindelijk glimlachen bij Standard: "Historisch, vijftien jaar geleden" Interview

Vincent Euvrard kan eindelijk glimlachen bij Standard: "Historisch, vijftien jaar geleden"

21:20
🎥 Nieuw puzzelstuk voor Rudi Garcia? Rode Duivel maakt bijzonder veel indruk

🎥 Nieuw puzzelstuk voor Rudi Garcia? Rode Duivel maakt bijzonder veel indruk

22:00
Schoofs meteen matchwinnaar bij tweede invalbeurt: "Beste gevoel dat je kan hebben" Reactie

Schoofs meteen matchwinnaar bij tweede invalbeurt: "Beste gevoel dat je kan hebben"

20:40
Hét probleem van Genk? Het is al de negentiende(!) wedstrijd op rij dat het niet lukt

Hét probleem van Genk? Het is al de negentiende(!) wedstrijd op rij dat het niet lukt

19:30
2
Stormweer in Frankrijk heeft ook grote gevolgen voor ... Ballon d'Or

Stormweer in Frankrijk heeft ook grote gevolgen voor ... Ballon d'Or

20:00
David Hubert nu reeds onder druk bij OH Leuven en hij begrijpt het niet: "Onbegrijpelijk!"

David Hubert nu reeds onder druk bij OH Leuven en hij begrijpt het niet: "Onbegrijpelijk!"

19:00
6
Zulte Waregem boekt zes op zes dankzij Jelle Vossen: "Wist meteen dat het bingo was"

Zulte Waregem boekt zes op zes dankzij Jelle Vossen: "Wist meteen dat het bingo was"

18:30
Flames in Europa boeken prima resultaten in Champions League en Europa Cup

Flames in Europa boeken prima resultaten in Champions League en Europa Cup

20:50
OH Leuven gaat door op Europees elan en wint nu ook ruim bij Gent

OH Leuven gaat door op Europees elan en wint nu ook ruim bij Gent

19:15
STVV zoekt uitweg voor dure vogel: "Bekijken alle opties"

STVV zoekt uitweg voor dure vogel: "Bekijken alle opties"

12:20
LIVE: Kan Club Brugge eindelijk de Europese lijn doortrekken in de competitie?

LIVE: Kan Club Brugge eindelijk de Europese lijn doortrekken in de competitie?

10:05
🎥 La Louvière geeft alle criticasters lik op stuk: "Na Club Brugge zocht iedereen excuses" Interview

🎥 La Louvière geeft alle criticasters lik op stuk: "Na Club Brugge zocht iedereen excuses"

17:00
Eerste succes voor Euvrard: efficiënt Standard wipt over mak Westerlo naar veiliger oorden

Eerste succes voor Euvrard: efficiënt Standard wipt over mak Westerlo naar veiliger oorden

17:58
Ook met goed voetbal lukt het Racing Genk niet maar Fink put wel moed Reactie

Ook met goed voetbal lukt het Racing Genk niet maar Fink put wel moed

17:15
Werd de goal van Genk terecht afgekeurd? Dit zegt het reglement erover

Werd de goal van Genk terecht afgekeurd? Dit zegt het reglement erover

17:30
6
Beveren grijpt de macht in Challenger Pro League, KV Kortrijk verslikt zich in Club Brugge

Beveren grijpt de macht in Challenger Pro League, KV Kortrijk verslikt zich in Club Brugge

18:00
Pocognoli waarschuwt meteen zijn troepen na overwinning in Genk Reactie

Pocognoli waarschuwt meteen zijn troepen na overwinning in Genk

16:42
De fysieke présence van 17-jarige Nathan De Cat is nog indrukwekkender als je zijn verhaal kent

De fysieke présence van 17-jarige Nathan De Cat is nog indrukwekkender als je zijn verhaal kent

16:00
Bekermatch Anderlecht zorgt voor frustratie: vrees voor overlast was te groot

Bekermatch Anderlecht zorgt voor frustratie: vrees voor overlast was te groot

16:30
Sterk Genk vergeet zich te belonen en krijgt deksel op de neus van Rob Schoofs en Union

Sterk Genk vergeet zich te belonen en krijgt deksel op de neus van Rob Schoofs en Union

15:28
Vincent Kompany was verrast door een vraag tijdens de persconferentie: "Alstublieft, we zijn in 2025"

Vincent Kompany was verrast door een vraag tijdens de persconferentie: "Alstublieft, we zijn in 2025"

15:30
Marc Degryse waarschuwt de rest van de Belgische topclubs: "Waar stopt dit?"

Marc Degryse waarschuwt de rest van de Belgische topclubs: "Waar stopt dit?"

14:00
Heeft Beerschot goud in handen? "Dat straalt hij hier meteen uit"

Heeft Beerschot goud in handen? "Dat straalt hij hier meteen uit"

15:00
Raphael Van der Vaart begrijpt niets van Ajax en PSV: "Dolberg? Dat klopt gewoon niet"

Raphael Van der Vaart begrijpt niets van Ajax en PSV: "Dolberg? Dat klopt gewoon niet"

14:30
Ook Rik De Mil niet blij met arbitrage: "Ik heb een gesprek gehad met de scheidsrechter in zijn kleedkamer"

Ook Rik De Mil niet blij met arbitrage: "Ik heb een gesprek gehad met de scheidsrechter in zijn kleedkamer"

13:30
3
Antwerp heeft toch wel bizar probleem met één van zijn spelers: Stef Wils heeft geen verklaring

Antwerp heeft toch wel bizar probleem met één van zijn spelers: Stef Wils heeft geen verklaring

13:00
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 8
KAA Gent KAA Gent 3-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
OH Leuven OH Leuven 1-2 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Anderlecht Anderlecht 0-0 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-2 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 0-2 Standard Standard
Club Brugge Club Brugge 2-0 STVV STVV
KV Mechelen KV Mechelen 0-0 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

Paa'ke Paa'ke over KV Mechelen - Cercle Brugge: 0-0 fierce fierce over Renard en Borguet spreken over de keuzes van Hasi en Europese uitschakeling fierce fierce over Club Brugge - STVV: 2-0 fierce fierce over David Hubert nu reeds onder druk bij OH Leuven en hij begrijpt het niet: "Onbegrijpelijk!" SmurF SmurF over KRC Genk - Union SG: 1-2 Nelvafrel Nelvafrel over Werd de goal van Genk terecht afgekeurd? Dit zegt het reglement erover bink bink over Westerlo - Standard: 0-2 PhP PhP over Vincent Janssen tevreden na gelijkspel tegen Anderlecht, maar: "Die kans moet er in" PhP PhP over Antwerp heeft toch wel bizar probleem met één van zijn spelers: Stef Wils heeft geen verklaring Dirk1897 Dirk1897 over Hét probleem van Genk? Het is al de negentiende(!) wedstrijd op rij dat het niet lukt Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved