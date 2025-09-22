Hayen sluit 'incidentje' met man in bloedvorm definitief af: "Hij stond al mee te zingen"

Club Brugge had tegen STVV geen kind aan zijn tegenstander en boekte een zakelijke 2-0-zege. Maar wie de match aandachtig volgde, kon er niet naast kijken: Raphael Onyedika was dé uitblinker in het Jan Breydelstadion.

De Nigeriaanse middenvelder legde een indrukwekkend parcours af tussen verdediging en aanval. Met zijn sterke balcontrole en overzicht bracht hij rust in de Brugse opbouw, zelfs wanneer hij stevig onder druk werd gezet. Bovendien was hij defensief meermaals beslissend door met een simpele ingreep gevaar in de kiem te smoren.

Opvallend: Onyedika combineerde zijn rol als breker met die van spelverdeler. Hij heroverde de bal, zette meteen de aanval in en bleef voortdurend aanspeelbaar. Het leverde hem applaus op van de Brugse fans die zijn inzet duidelijk wisten te waarderen.

Hans Vanaken vol lof over ploegmaat: "Blij dat hij gebleven is"

Na de wedstrijd was coach Nicky Hayen vol lof over zijn middenvelder. “Hij speelde een dijk van een wedstrijd. Balvast, slim in de duels en altijd vooruitdenkend. Dat is precies wat we nodig hebben in ons spel”, klonk het.

Hayen wilde ook even terugkomen op het incident na de Champions League-wedstrijd tegen Monaco, toen Onyedika het veld verliet zonder zijn invaller en trainer te groeten.

“Dat was een storm in een glas water. We hebben dat meteen uitgepraat. Voor mij was het gewoon een miscommunicatie. Na de match stond hij al mee te zingen in de kleedkamer. Onyedika is een nuchtere jongen.”

Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

