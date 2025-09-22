Mag hij vertrekken of niet? Anderlecht neemt pas woensdag beslissing

Mag hij vertrekken of niet? Anderlecht neemt pas woensdag beslissing
Foto: © photonews

Anas Tajaouart mag met Marokko afreizen naar het WK U20 in Chili, dat op 27 september van start gaat. De middenvelder van Anderlecht kreeg van de club toestemming om deel te nemen aan het toernooi, dat loopt tot 20 oktober. Voor Ali Maamar is dat nog niet zeker.

Ook Ali Maamar werd door bondscoach Mo Ouahbi geselecteerd voor het WK. Voor beide spelers is het een mooie kans om zich op het internationale toneel te tonen en ervaring op te doen met hun nationale team.

Voor Maamar is het vertrek echter nog niet zeker, weet LDH. Hij is momenteel de enige beschikbare optie voor Anderlecht op de rechtsachterpositie na Killian Sardella, omdat Ilay Camara nog herstellende is van een blessure.

Pas na Gent beslissing over Ali Maamar

De club zal pas definitief beslissen of Maamar mag deelnemen aan het WK na de wedstrijd tegen KAA Gent. Stel dat er iets gebeurt met Sardella zal hij zeker niet mogen vertrekken.

Het WK U20 start zondag voor Marokko met een openingswedstrijd tegen Spanje. De selectie zal de komende weken intensief trainen en toewerken naar het internationale toernooi.

Ondanks de onzekerheid blijft de ervaring voor beide jonge spelers belangrijk. Deelname aan een WK kan hen veel leren en hun ontwikkeling als talentvolle internationals een boost geven.

Volg Anderlecht - KAA Gent live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30 (23/09).

