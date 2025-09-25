David Hubert blikt terug op ontslag bij Anderlecht: "Dat gaat niet"

David Hubert is momenteel aan de slag bij OH Leuven. Vorig seizoen was hij nog aan de slag bij RSC Anderlecht, maar daar draaide zijn avontuur op een sisser uit. Nu laat hij zich uit over die zaak. "Op een mooie manier uit elkaar gaan bestaat niet", klinkt het.

OH Leuven ontvangt op vrijdagavond RSC Anderlecht. De Leuvenaars kunnen de punten goed gebruiken, terwijl ook paars-wit na de zege tegen KAA Gent wil doorgaan op het elan.

David Hubert zit ook deze keer op de bank tijdens een wedstrijd tussen Leuven en Anderlecht, zij het deze keer aan de kant van de thuisploeg tegen paars-wit. 

Zes maanden geleden stond hij nog op de loonlijst van Anderlecht, maar het kan verkeren. “We hadden drie doelen vooropgesteld bij Anderlecht. De bekerfinale halen, zo dicht mogelijk bij de top drie staan bij het begin van de play-offs, en Europees zo ver mogelijk geraken."

David Hubert werkte in moeilijke omstandigheden bij Anderlecht

"Wel, dat is gelukt. In moeilijke omstandigheden, want we misten een aantal spelers. Onze focus lag op de weken die gingen komen. Maar nadien was het gedaan", aldus David Hubert nu in gesprek met Het Laatste Nieuws.

Plots kreeg hij met Renard (in plaats van Fredberg) een nieuwe baas boven zich en moest de kas gespijsd worden. "Ik ben altijd mijn eigen ding blijven doen. En ben nooit bezweken voor de goesting van een ander."

