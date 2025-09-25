David Hubert laat zich uit over Anderlecht: "Daar mogen ze niet op rekenen"

OH Leuven is onder David Hubert matig aan het seizoen begonnen. Vrijdagavond komt RSC Anderlecht op bezoek, een altijd pittig duel voor de Vlaams-Brabanders. De coach hoopt op een overwinning en kijkt ook naar Anderlecht.

Vorig seizoen was David Hubert nog coach bij RSC Anderlecht, ondertussen maakte hij de overstap naar OH Leuven. Het afscheid bij paars-wit was pijnlijk, maar zijn terugblik op die periode is niet bitter.

Nieuwe groei bij OH Leuven voor David Hubert

Bij Leuven heeft Hubert ondertussen een nieuwe manier van groeien geleerd. Met tot dusver geen al te prima resultaten - omgaan met verliezen is voor Hubert niet makkelijk.



Lees ook... Hasi onthult bericht van David Hubert naar hem én... geeft hem gelijk: "Ik had het ook niet gedaan"

"Bij Anderlecht moest ik sneller switchen. Het gebeurde minder vaak én we speelden meer matchen. ‘t Is cliché, maar van twee keer na mekaar te verliezen leer je meer dan van vijf keer na mekaar te winnen. Of van achtereenvolgens 5-0 en 6-0 te winnen, of de bekerfinale te halen", aldus Hubert tegen Het Laatste Nieuws.

Anderlecht heeft zijn crisis al gehad volgens David Hubert

OH Leuven heeft punten nodig om op een betere plaats in het klassement te komen. En dat wil hij graag bewerkstelligen tegen Anderlecht, een club die hij nog altijd een warm hart toedraagt. Voor Hubert mogen ze na vrijdag nog veel wedstrijden winnen.



“Ze hebben een kern die ingekocht is voor Europees voetbal, dus ze kunnen wel drie verschillende ploegen opstellen. Maar ze moeten dus focussen op de competitie. En nú performen, alle mogelijke punten pakken. Niet rekenen op de play-offs. Hun crisis hebben ze dus al gehad, zoals er bij Anderlecht geen enkel jaar voorbijgaat zonder."