KV Mechelen-speler net als fans anti-play-offs, maar neemt wel het woord 'Play-off 1' al in de mond

De fans van KV Mechelen zullen blij zijn om te horen dat één van de nieuwkomers bij hun club alvast hun standpunt deelt over de play-offs. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat hij Play-off 1 niet wil bereiken.

Myron van Brederode liet al verstaan dat KV Mechelen ambitieuzer is dan de Nederlandse clubs die in hem geïnteresseerd waren. Zelf wil hij op persoonlijk vlak bij Mechelen zijn statistieken opkrikken. Zijn ambities voor het collectief spreken voor zich. "Ik wil natuurlijk met het team zo hoog mogelijk eindigen. Of dat Play-off 1 betekent? Voor mij wel, ja."

Van Brederode is niet de eerste nieuwkomer bij KV Mechelen die best wel ambitieuze uitspraken doet. Eerder verklaarde Gora Diouf al dat hij mee wil strijden voor Europees voetbal. Van Brederode zet zijn zinnen dus op Play-off 1, wat betekent bij de eerste zes eindigen in de reguliere competitie. Momenteel staat KVM alvast knap vierde.

Van Brederode geen fan van play-offs

We mogen dus ook veronderstellen dat Van Brederode dan exact weet hoe het systeem met de play-offs in elkaar steekt. "Nou, ik heb wel een beetje navraag gedaan. Ik ben niet heel tevreden met het systeen van de play-offs." Dat zullen ze in Mechelen graag horen. De afgelopen jaren waren Achter de Kazerne vaak spandoeken te zien waar supporters mee lieten blijken dat ze geen voorstander waren van play-offs.

Van Brederode legt zich uiteraard wel bij het competitieformat neer. "Het klopt dat we het in Nederland ook kennen maar dan op een andere manier. Het is wat het is. Ik kan het niet veranderen. Het maakt mij eigenlijk niet uit." Van Brederode beseft dat de spelers niet bepaald om hun mening gevraagd zal worden omtrent het format in de JPL.

KV Mechelen stemde voor competitie zonder play-offs

In elk geval krijgen hij en KV Mechelen volgend jaar wel wat ze willen. Vanaf volgend seizoen verdwijnen de play-offs. KV Mechelen had in de Pro League ook gestemd voor het goedkeuren van een competitie met 18 ploegen zonder play-offs.