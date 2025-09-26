Analyse Heeft Hayen geen andere keuze meer? Verloren zoon Hugo Vetlesen lijkt de enige oplossing te zijn

Heeft Hayen geen andere keuze meer? Verloren zoon Hugo Vetlesen lijkt de enige oplossing te zijn
Door de blessure van Raphael Onyedika zijn de opties op het middenveld bij Club Brugge wel heel dun bezaaid. Wordt Hugo Vetlesen, die de voorbije weken uit beeld verdween, nog eens opgevist?

Voor Club wordt de afwezigheid van Onyedika een groot gemis in de Champions. League, want tegen Monaco speelde hij fantastisch. Volgens de parameters van Wyscout was Onyedika zelfs de beste defensieve middenvelder van de eerste speeldag van de League Phase. 

Vraag is wie de vervanger van Onyedika wordt en samen met Stankovic en Vanaken op het middenveld zal spelen. Reis kampt al sinds begin september met een lichte blessure en is onzeker. Hij had het ook moeilijk in zijn eerste weken bij blauw-zwart. 

Audoor kreeg tegen Westerlo een basisplaats, maar hij overtuigde niet. Hij gaf ook enkele slechte passes waardoor Westerlo gevaarlijk kon worden. Aan de rust werd hij ook vervangen. Veel andere opties heeft Hayen niet op het middenveld, tenzij Hugo Vetlesen opnieuw wordt opgevist. 

Krijgt Vetlesen een nieuwe kans?

De Noor begon als rechtsbuiten aan het seizoen, maar kon daar niet overtuigen. Sinds half augustus speelde niet meer, maar hij geraakte ook niet weg deze zomer. Tegen STVV zat Vetlesen in de selectie, tegen Westerlo was er geen spoor van hem. 

Als Reis niet kan spelen, lijkt Hayen geen andere keuze meer te hebben dan opnieuw een beroep te doen op Vetlesen. Krijgt de verloren zoon nog maar eens een kans bij blauw-zwart? De wedstrijd tegen Standard zaterdag zal al een eerste indicatie zijn. 

Krijgt Vetlesen ook daar geen minuten, dan lijkt het voor de Noor wel echt over en uit te zijn bij blauw-zwart. Al lijkt Hayen zich dat niet te kunnen permitteren, want de spoeling op het middenveld is op dit moment wel heel erg dun. 

