Club Brugge met zorgen naar Sclessin? Naast Onyedika haakt plots nog een speler geblesseerd af
Club Brugge trekt zaterdag naar Standard en moet het doen zonder enkele sterkhouders. Brandon Mechele is terug, maar Raphael Onyedika ontbreekt enkele weken. Ook Mamadou Diakhon haakt geblesseerd af.

Club Brugge neemt het zaterdagavond op tegen Standard en mist toch enkele belangrijke pionnen. Eerder op de week speelde blauw-zwart 5-5 gelijk tegen Westerlo.

Brandon Mechele en Raphael Onyedika vielen toen uit. Mechele zit tegen Standard gewoon weer in de selectie, Onyedika logischerwijs niet, hij is tot zes weken out met een blessure.

Naast Onyedika is ook Diakhon afwezig 

Verder is er nog een opvallende afwezige: Mamadou Diakhon is er niet bij tegen de Rouches. Volgens Het Laatste Nieuws is hij licht geblesseerd. Wat er precies aan de hand is, is niet geweten.

Kaye Furo en Axl De Corte vallen buiten de selectie en reizen dus niet mee naar Sclessin. Nicky Hayen rekent wel opnieuw op andere namen.

Argus Vanden Driessche, Vince Osuji, Ludovit Reis, Hugo Vetlesen, Shandre Campbel en Gustaf Nilsson zitten namelijk weer bij de groep. Zullen zij ook minuten maken?

Volg Standard - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 18:15.

