Tuur Dierckx en Sam Kerkhofs verschillen danig van mening over rode kaart Fossey

3 reacties
Tuur Dierckx en Sam Kerkhofs verschillen danig van mening over rode kaart Fossey
Foto: © photonews

Marlon Fossey kreeg rood tegen Club Brugge. Het Parket van de Belgische Voetbalbond had een zwaar schorsingsvoorstel in huis, terwijl Standard meteen in de tegenaanval ging. Ook de analisten hadden wel wat te zeggen over de zaak.

De rode kaart van Marlon Fossey voor zijn ingreep op Christos Tzolis is ongetwijfeld een van de meest besproken fases van het weekend. Diverse analisten hebben zich al uitgelaten over de zaak en de meningen zijn verdeeld.

🟥 | Marlon Fossey wordt uitgesloten voor gevaarlijk spel. 🥋 #STACLU pic.twitter.com/rS46d8v9a8

— DAZN België (@DAZN_BENL) September 27, 2025

Het zware schorsingsvoorstel dat de Belgische Voetbalbond heeft aangebracht bij Standard kwam alvast meteen op een snedige reactie van De Rouches te staan en dus zal het Bondsparket zich dinsdag over de zaak moeten buigen.

Ook in 90 Minutes waren de meningen over de fout van Fossey verdeeld. "Het is heel gevaarlijk en het is heel dom, maar ik vond de rode kaart streng", opende Tuur Dierckx de debatten.

Meningen blijven verdeeld over rode kaart Fossey

"Het is wild, maar het is niet dat hij hem vol in het gezicht raakt. Ik vind het zot dat de ref de rode kaart meteen gaf. Daar verschoot ik van. Meestal wordt er niet meteen rood gegeven voor zoiets."

Sam Kerkhofs was dan weer duidelijk: het been van Fossey was veel te hoog geheven: "Als je die fase ziet live en je ziet Fossey aankomen op zo'n manier, dan moet je toch niet twijfelen? Dat been is toch te hoog?"

Vond u het een rode kaart?

43%
57%

Je kan nog stemmen tot 03/10/2025 09:00.

3 reacties
