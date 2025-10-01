Sterke Duivels: Courtois met een assist, Bayern in demonstratiemodus, Vermeeren vernedert Ajax

Er stond vanavond natuurlijk niet alleen Club Brugge op het programma. De tweede avond van de Champions League heeft het Belgische voetbal een beetje glans teruggegeven.

Naast de nederlaag van Club Brugge tegen Atalanta, had Real Madrid een verre reis naar Kairat Almaty te maken. In de uithoeken van Kazachstan wonnen de Madrilenen met 0-5, maar de wedstrijd was moeilijker dan de score doet vermoeden. De thuisploeg domineerde zelfs in het begin van de wedstrijd, het kostte een strafschop van Kylian Mbappé om Real het enige doelpunt van de eerste helft te zien scoren na 25 minuten.

In de tweede helft was het dankzij een lange bal van... Thibaut Courtois dat Mbappé de voorsprong verdubbelde, om zijn ploeg definitief op gang te brengen. Het zien van Courtois als aangever is niet gebruikelijk, vooral omdat de Limburger onder druk stond bij zijn opbouw. Het scorebord werd pas aan het einde van de wedstrijd zwaarder, dankzij Mbappé, die een hattrick scoorde, Eduardo Camavinga en Brahim Diaz.



Bijna hetzelfde resultaat voor Bayern München, dat met 1-5 won op het veld van Pafos. Maar de troepen van Vincent Kompany namen sneller de leiding in Cyprus. De Beieren leidden al met 0-4 na 25 minuten dankzij Harry Kane (met een dubbele), Michael Olise en Raphaël Guerreiro. In de 60e minuut ingebracht, liep Landry Dimata veel met de bal tegen een Bayern-team dat de tweede helft in alle rust controleerde.

Marseille fileert Ajax

Aan de andere kant heeft Arthur Vermeeren een referentiematch gespeeld tegen Ajax. Met een assist voor Igor Paixão in minder dan een kwartier, straalde de voormalige speler van Antwerp uit in het middenveld en was hij medeverantwoordelijk voor de demonstratie van Olympique Marseille (toekomstige tegenstander van Union Saint-Gilloise). Uiteindelijk wonnen de Phocéens met 4-0. Een veel moeilijkere avond echter voor Arthur Theate, verslagen met 5-1 bij Atletico Madrid (ook op het menu voor de Saint-Gilloise) met Frankfurt.

Verder waren er enkele vervelende verrassingen voor de Engelse clubs. Een andere toekomstige tegenstander van Union, Galatasaray, verraste Liverpool in de hel van Istanbul dankzij een strafschop van Victor Osimhen na een kwartier.

Aan de andere kant werd Tottenham met 2-0 achter gezet door Bodø/Glimt, maar slaagde er uiteindelijk toch in om een punt mee te nemen uit Noorwegen met twee doelpunten in het laatste halfuur. Tot slot, merken we op dat Inter Milan met 3-0 won van Slavia Praag en dat Jose Mourinho met Benfica met 1-0 verloor bij zijn terugkeer naar Chelsea (Roméo Lavia bleef op de bank, Dodi Lukebakio werd in het laatste kwartier vervangen).