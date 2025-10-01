Sterke Duivels: Courtois met een assist, Bayern in demonstratiemodus, Vermeeren vernedert Ajax

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 0 reacties
Sterke Duivels: Courtois met een assist, Bayern in demonstratiemodus, Vermeeren vernedert Ajax
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Er stond vanavond natuurlijk niet alleen Club Brugge op het programma. De tweede avond van de Champions League heeft het Belgische voetbal een beetje glans teruggegeven.

Naast de nederlaag van Club Brugge tegen Atalanta, had Real Madrid een verre reis naar Kairat Almaty te maken. In de uithoeken van Kazachstan wonnen de Madrilenen met 0-5, maar de wedstrijd was moeilijker dan de score doet vermoeden. De thuisploeg domineerde zelfs in het begin van de wedstrijd, het kostte een strafschop van Kylian Mbappé om Real het enige doelpunt van de eerste helft te zien scoren na 25 minuten.

In de tweede helft was het dankzij een lange bal van... Thibaut Courtois dat Mbappé de voorsprong verdubbelde, om zijn ploeg definitief op gang te brengen. Het zien van Courtois als aangever is niet gebruikelijk, vooral omdat de Limburger onder druk stond bij zijn opbouw. Het scorebord werd pas aan het einde van de wedstrijd zwaarder, dankzij Mbappé, die een hattrick scoorde, Eduardo Camavinga en Brahim Diaz.

Lees ook... Kazachstan loopt helemaal storm voor Real Madrid: meer dan 1 miljoen fans wilden ticket

Bijna hetzelfde resultaat voor Bayern München, dat met 1-5 won op het veld van Pafos. Maar de troepen van Vincent Kompany namen sneller de leiding in Cyprus. De Beieren leidden al met 0-4 na 25 minuten dankzij Harry Kane (met een dubbele), Michael Olise en Raphaël Guerreiro. In de 60e minuut ingebracht, liep Landry Dimata veel met de bal tegen een Bayern-team dat de tweede helft in alle rust controleerde.

Marseille fileert Ajax

Aan de andere kant heeft Arthur Vermeeren een referentiematch gespeeld tegen Ajax. Met een assist voor Igor Paixão in minder dan een kwartier, straalde de voormalige speler van Antwerp uit in het middenveld en was hij medeverantwoordelijk voor de demonstratie van Olympique Marseille (toekomstige tegenstander van Union Saint-Gilloise). Uiteindelijk wonnen de Phocéens met 4-0. Een veel moeilijkere avond echter voor Arthur Theate, verslagen met 5-1 bij Atletico Madrid (ook op het menu voor de Saint-Gilloise) met Frankfurt.

Verder waren er enkele vervelende verrassingen voor de Engelse clubs. Een andere toekomstige tegenstander van Union, Galatasaray, verraste Liverpool in de hel van Istanbul dankzij een strafschop van Victor Osimhen na een kwartier.

Aan de andere kant werd Tottenham met 2-0 achter gezet door Bodø/Glimt, maar slaagde er uiteindelijk toch in om een punt mee te nemen uit Noorwegen met twee doelpunten in het laatste halfuur. Tot slot, merken we op dat Inter Milan met 3-0 won van Slavia Praag en dat Jose Mourinho met Benfica met 1-0 verloor bij zijn terugkeer naar Chelsea (Roméo Lavia bleef op de bank, Dodi Lukebakio werd in het laatste kwartier vervangen).

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Ajax

Meer nieuws

Club Brugge zal boven zichzelf moeten uitstijgen: door nederlaag is absolute stunt nodig

Club Brugge zal boven zichzelf moeten uitstijgen: door nederlaag is absolute stunt nodig

09:00
Ex-bondscoach weet hoe Kevin De Bruyne in elkaar steekt: "Niet de makkelijkste om mee te werken"

Ex-bondscoach weet hoe Kevin De Bruyne in elkaar steekt: "Niet de makkelijkste om mee te werken"

08:40
2
Patrick Goots haalt de wijsheid van Gert Verheyen erbij voor miserie van Royal Antwerp FC

Patrick Goots haalt de wijsheid van Gert Verheyen erbij voor miserie van Royal Antwerp FC

23:00
3
Relschoppers gezocht: burgemeester belooft daden na derby-chaos

Relschoppers gezocht: burgemeester belooft daden na derby-chaos

08:20
2
Nordin Jackers krijgt alweer de schijnwerpers op zich na foutje: "Hij had de held kunnen zijn"

Nordin Jackers krijgt alweer de schijnwerpers op zich na foutje: "Hij had de held kunnen zijn"

08:00
Jelle Vossen op de bank bij Zulte Waregem: Filip Joos geeft zijn ongezouten mening

Jelle Vossen op de bank bij Zulte Waregem: Filip Joos geeft zijn ongezouten mening

07:00
Eén keer Rode Duivel, maar nu gaat ex-verdediger van Anderlecht de kleuren van een ander land verdedigen

Eén keer Rode Duivel, maar nu gaat ex-verdediger van Anderlecht de kleuren van een ander land verdedigen

07:20
2
Kazachstan loopt helemaal storm voor Real Madrid: meer dan 1 miljoen fans wilden ticket

Kazachstan loopt helemaal storm voor Real Madrid: meer dan 1 miljoen fans wilden ticket

19:20
Geen goed nieuws voor Euvrard: blessure Daan Dierckx valt tegen

Geen goed nieuws voor Euvrard: blessure Daan Dierckx valt tegen

06:30
1
Waarom heeft Ivan Leko voor een nieuw systeem gekozen bij KAA Gent? Analyse

Waarom heeft Ivan Leko voor een nieuw systeem gekozen bij KAA Gent?

06:00
2
JPL-coach na nieuwe nederlaag: "Kan de complimenten van tegenstanders niet meer serieus nemen"

JPL-coach na nieuwe nederlaag: "Kan de complimenten van tegenstanders niet meer serieus nemen"

22:45
Aangeslagen Cisse Sandra geeft fout toe na nederlaag Club Brugge, Nicky Hayen slaat en zalft Reactie

Aangeslagen Cisse Sandra geeft fout toe na nederlaag Club Brugge, Nicky Hayen slaat en zalft

22:05
5
Landry Dimata rekent af met Vincent Kompany

Landry Dimata rekent af met Vincent Kompany

17:00
2
📷 Fikse tegenvaller voor Beerschot: Bas Van den Eynden enkele maanden buiten strijd

📷 Fikse tegenvaller voor Beerschot: Bas Van den Eynden enkele maanden buiten strijd

22:30
9
🎥 Alderweireld en Mannaert beoordelen de fouten van Cisse Sandra en Nordin Jackers

🎥 Alderweireld en Mannaert beoordelen de fouten van Cisse Sandra en Nordin Jackers

22:00
Geen goed nieuws: STVV moet speler enkele weken missen

Geen goed nieuws: STVV moet speler enkele weken missen

21:20
Brugse vervanger voor Lukaku? Vincent Mannaert ziet het wel zitten

Brugse vervanger voor Lukaku? Vincent Mannaert ziet het wel zitten

21:40
5
Rob Schoofs heeft duidelijke boodschap over samenwerking met Hein Vanhaezebrouck

Rob Schoofs heeft duidelijke boodschap over samenwerking met Hein Vanhaezebrouck

20:20
2
🎥 Discutabele penaltyfout van Jackers: Club Brugge geeft voorsprong uit handen tegen Atalanta

🎥 Discutabele penaltyfout van Jackers: Club Brugge geeft voorsprong uit handen tegen Atalanta

20:42
KV Mechelen is absoluut een kandidaat voor de Champions' Play-offs en dat is Fred Vanderbiest zijn verdienste

KV Mechelen is absoluut een kandidaat voor de Champions' Play-offs en dat is Fred Vanderbiest zijn verdienste

20:40
6
Steven Defour ziet onverwachte opmars in JPL: "Kunnen meestrijden voor de top zes"

Steven Defour ziet onverwachte opmars in JPL: "Kunnen meestrijden voor de top zes"

21:00
Vincent Mannaert en Toby Alderweireld zien de groei én de plannen van Club Brugge

Vincent Mannaert en Toby Alderweireld zien de groei én de plannen van Club Brugge

18:40
KRC Genk neemt drastisch besluit na miserie met supporters op STVV

KRC Genk neemt drastisch besluit na miserie met supporters op STVV

19:40
14
Club Brugge regelt kaartjes voor opvallende aanwezige in Bergamo

Club Brugge regelt kaartjes voor opvallende aanwezige in Bergamo

20:00
De C4-maand in trainersland komt eraan: deze coach staat op elk lijstje

De C4-maand in trainersland komt eraan: deze coach staat op elk lijstje

18:20
3
Analisten zijn het roerend eens over gemis Onyedika, Hayen legt uit wie vervanger is en waarom

Analisten zijn het roerend eens over gemis Onyedika, Hayen legt uit wie vervanger is en waarom

19:00
Conté komt met pittige verwittiging voor Kevin De Bruyne: "Geen tweede keer"

Conté komt met pittige verwittiging voor Kevin De Bruyne: "Geen tweede keer"

17:41
5
Het kind van de rekening? KAA Gent zet cruciale pion op straat

Het kind van de rekening? KAA Gent zet cruciale pion op straat

18:00
6
Pocognoli komt met stevige opstekers voor het duel met Newcastle United

Pocognoli komt met stevige opstekers voor het duel met Newcastle United

17:20
Hein Vanhaezebrouck vol lof voor verrassende Bruggeling: "Bij Genk komen ze nog niet aan zijn hielen"

Hein Vanhaezebrouck vol lof voor verrassende Bruggeling: "Bij Genk komen ze nog niet aan zijn hielen"

15:30
5
Nog altijd niet terug na een onschuldig contact op training in januari: "Ik ben geduldig"

Nog altijd niet terug na een onschuldig contact op training in januari: "Ik ben geduldig"

16:15
1
Dromen van top-8 in Europa League? Genk boekt enorme vooruitgang

Dromen van top-8 in Europa League? Genk boekt enorme vooruitgang

16:30
🎥 Het goede voorbeeld: 17-jarige spits toont Club Brugge de weg tegen Atalanta Bergamo

🎥 Het goede voorbeeld: 17-jarige spits toont Club Brugge de weg tegen Atalanta Bergamo

16:00
2
Patrick Goots is overtuigd: "Die ploegen zullen strijden voor promotietickets naar JPL"

Patrick Goots is overtuigd: "Die ploegen zullen strijden voor promotietickets naar JPL"

15:15
4
Het (niet zo) geheime wapen van Nicky Hayen om matchen te beslissen: het breekijzer dat niemand ziet aankomen

Het (niet zo) geheime wapen van Nicky Hayen om matchen te beslissen: het breekijzer dat niemand ziet aankomen

14:40
4
Kassa kassa voor Standard? Epolo geeft interesse toe Interview

Kassa kassa voor Standard? Epolo geeft interesse toe

15:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 9
OH Leuven OH Leuven 1-1 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 2-0 Westerlo Westerlo
STVV STVV 1-2 KRC Genk KRC Genk
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-4 KAA Gent KAA Gent
Charleroi Charleroi 0-2 KV Mechelen KV Mechelen
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-0 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

cartman_96 cartman_96 over Waarom heeft Ivan Leko voor een nieuw systeem gekozen bij KAA Gent? Sv1978 Sv1978 over Atalanta - Club Brugge: 2-1 Kiéro2011 Kiéro2011 over Aangeslagen Cisse Sandra geeft fout toe na nederlaag Club Brugge, Nicky Hayen slaat en zalft jawaddedadde jawaddedadde over Relschoppers gezocht: burgemeester belooft daden na derby-chaos kukeluku kukeluku over Ex-bondscoach weet hoe Kevin De Bruyne in elkaar steekt: "Niet de makkelijkste om mee te werken" sarah. sarah. over De C4-maand in trainersland komt eraan: deze coach staat op elk lijstje sarah. sarah. over Na de 1 op 12: moet men zich bij STVV stevig zorgen beginnen maken? sarah. sarah. over 📷 Fikse tegenvaller voor Beerschot: Bas Van den Eynden enkele maanden buiten strijd Standard 2.0 Standard 2.0 over Geen goed nieuws voor Euvrard: blessure Daan Dierckx valt tegen Sv1978 Sv1978 over Staat failliete Belgische profclub op uit de doden? Gesprekken zijn volop aan de gang Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved