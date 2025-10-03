Ordonez is niet langer de duurste speler in de Pro League, de marktwaarde van Anderlecht blijft dalen

Ordonez is niet langer de duurste speler in de Pro League, de marktwaarde van Anderlecht blijft dalen
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Transfermarkt heeft de marktwaarde van de Pro League spelers bijgewerkt. Zoals verwacht zijn Club Brugge en Union Saint-Gilloise de grote winnaars.

Na een eerste update van de marktwaardes van spelers actief op Belgische bodem vlak voor het begin van het seizoen heeft Transfermarkt nu het begin van het seizoen in overweging genomen om zijn marktwaardes bij te werken. Dit leidt tot een verandering aan de top van de ranking van de duurste speler in de Pro League: Christos Tzolis (die stijgt van 25 naar 30 miljoen euro) verslaat zijn teamgenoot Joel Ordonez, die gewaardeerd blijft op 28 miljoen.

Op de derde plaats van het podium stijgt Konstantinos Karetsas van 20 naar 23 miljoen. Maar de speler met de grootste vooruitgang is wel degelijk een Bruggeling: het gaat om Joaquin Seys, die zijn marktwaarde opnieuw ziet stijgen van 7 naar 15 miljoen euro.

Lees ook... Geen goede Belgische week: top 5 van de UEFA-coëfficiëntenlijst glijdt verder weg

Union en Brugge, de twee sterkste stijgingen

Dit verklaart deels waarom Club Brugge veruit de duurste selectie van België heeft (194,40 miljoen). Achter hen stijgt Genk van 135,5 naar 144,6 miljoen, mede dankzij Zakaria El Ouahdi die van 12 naar 15 miljoen gaat. Genk en Brugge zijn dus de enige twee Belgische clubs die de grens van 100 miljoen overschrijden.

Anderlecht staat ver achter Union maar is dalende: spelers als Yari Verschaeren (4 miljoen) en Mihajlo Cvetković (5) verliezen elk een miljoen, terwijl Mario Stroeykens van 12 naar 10 miljoen gaat. Gelukkig voor de Paars-Witten verdriedubbelt Nathan De Cat bijna zijn marktwaarde in één update: van 2,5 naar 7 miljoen. Dit waardeert de club op 97,4 miljoen.

Union nadert zijn buurman. De Brusselaars hebben aanzienlijk verloren in marktwaarde tijdens de transferperiode vanwege het vertrek van enkele belangrijke spelers, maar winnen dankzij deze update 14 miljoen, met name geholpen door Fedde Leysen (van 3 naar 6 miljoen). De selectie van Union overschrijdt zo de grens van 90 miljoen (90,5).

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Club Brugge

Meer nieuws

Geen goede Belgische week: top 5 van de UEFA-coëfficiëntenlijst glijdt verder weg

Geen goede Belgische week: top 5 van de UEFA-coëfficiëntenlijst glijdt verder weg

12:00
1
Dit is de selectie van de Rode Duivels: verrassing van formaat bij middenvelders

Dit is de selectie van de Rode Duivels: verrassing van formaat bij middenvelders

15:09
2
Hasi mist waarschijnlijk twee pionnen tegen Standard: "Verlies op OHL mogen we niet op Vazquez steken"

Hasi mist waarschijnlijk twee pionnen tegen Standard: "Verlies op OHL mogen we niet op Vazquez steken"

14:54
Hein Vanhaezebrouck ziet het somber in voor Belgische coëfficiënt en wijst ook naar Anderlecht

Hein Vanhaezebrouck ziet het somber in voor Belgische coëfficiënt en wijst ook naar Anderlecht

19:40
Romelu Lukaku verloor zijn zelfbeheersing: niet toevallig lekt dat nu uit

Romelu Lukaku verloor zijn zelfbeheersing: niet toevallig lekt dat nu uit

14:20
Club Brugge hoopt op nieuwe Rode Duivel

Club Brugge hoopt op nieuwe Rode Duivel

13:30
Liever voorkomen dan genezen: er zijn (opnieuw) veranderingen in de staf van Anderlecht

Liever voorkomen dan genezen: er zijn (opnieuw) veranderingen in de staf van Anderlecht

11:00
Dat belooft niet veel goeds: hooligans Anderlecht bekladden stadion van Standard

Dat belooft niet veel goeds: hooligans Anderlecht bekladden stadion van Standard

12:42
3
Hein Vanhaezebrouck lyrisch over JPL-speler: "De beste speler in de Benelux"

Hein Vanhaezebrouck lyrisch over JPL-speler: "De beste speler in de Benelux"

10:31
4
KRC Genk lijdt enorm pijnlijke nederlaag: dit had verdediger Matte Smets te zeggen

KRC Genk lijdt enorm pijnlijke nederlaag: dit had verdediger Matte Smets te zeggen

12:20
3
Clubiconen laten geen spaander heel van Senne Lammens, nog voor hij gespeeld heeft

Clubiconen laten geen spaander heel van Senne Lammens, nog voor hij gespeeld heeft

14:00
Dan toch eindelijk goed nieuws over stadionplannen JPL-club: "Belangrijke stap voor club en stad"

Dan toch eindelijk goed nieuws over stadionplannen JPL-club: "Belangrijke stap voor club en stad"

13:00
3
Genk-fans misnoegd na opvallende wissel: coach Fink reageert meteen

Genk-fans misnoegd na opvallende wissel: coach Fink reageert meteen

10:00
1
Jan Mulder doet pijnlijke vaststelling over Anderlecht

Jan Mulder doet pijnlijke vaststelling over Anderlecht

07:40
1
Emilio Ferrera is scherp: "Toen Kompany degradatievoetbal moest spelen..."

Emilio Ferrera is scherp: "Toen Kompany degradatievoetbal moest spelen..."

11:20
"Je wordt er moedeloos van, dit komt binnen": frustratie is groot bij KRC Genk na pijnlijke nederlaag

"Je wordt er moedeloos van, dit komt binnen": frustratie is groot bij KRC Genk na pijnlijke nederlaag

08:20
1
LIVE: Rik De Mil vol lof voor Gent: "Ze gaan tot het einde strijden voor de top-3"

LIVE: Rik De Mil vol lof voor Gent: "Ze gaan tot het einde strijden voor de top-3"

09:45
'Sergio Conceiçao heeft nieuwe opvallende job beet en wordt trainer van ex-Anderlecht-speler

'Sergio Conceiçao heeft nieuwe opvallende job beet en wordt trainer van ex-Anderlecht-speler

09:00
KRC Genk weet al meer over blessure El Ouahdi: dit is er aan de hand

KRC Genk weet al meer over blessure El Ouahdi: dit is er aan de hand

07:20
3
📷 FIFA en Adidas pakken uit: dit is de bal voor het WK 2026

📷 FIFA en Adidas pakken uit: dit is de bal voor het WK 2026

09:30
Nathan Ngoy straks Rode Duivel? Rudi Garcia moet beslissen... en kan verrassen

Nathan Ngoy straks Rode Duivel? Rudi Garcia moet beslissen... en kan verrassen

08:40
2
KRC Genk houdt hart vast na blessure El Ouahdi, analisten zijn streng

KRC Genk houdt hart vast na blessure El Ouahdi, analisten zijn streng

23:34
2
Selectie van bondscoach Rudi Garcia: voor Axel Witsel is het nu of nooit

Selectie van bondscoach Rudi Garcia: voor Axel Witsel is het nu of nooit

08:00
Genk ziet absolute sterkhouder geblesseerd uitvallen en gaat pijnlijk onderuit tegen heel zwak Ferencvaros

Genk ziet absolute sterkhouder geblesseerd uitvallen en gaat pijnlijk onderuit tegen heel zwak Ferencvaros

22:54
Wordt hij dé bepalende factor richting Champions' Play-offs? "Zo goed!"

Wordt hij dé bepalende factor richting Champions' Play-offs? "Zo goed!"

07:00
Zulte Waregem wil in La Louvière doorgaan op elan, maar wil van één ding absoluut niet weten

Zulte Waregem wil in La Louvière doorgaan op elan, maar wil van één ding absoluut niet weten

06:30
Antwerp onder druk tegen Cercle Brugge: "Dat zijn we onze supporters verschuldigd"

Antwerp onder druk tegen Cercle Brugge: "Dat zijn we onze supporters verschuldigd"

06:00
22
'Het wordt menens: topscout in tribunes voor miljoenendeal Club Brugge'

'Het wordt menens: topscout in tribunes voor miljoenendeal Club Brugge'

22:30
2
Nederland kreunt op één stunt na: meer dan 85 doelpunten in dol Europees avondje

Nederland kreunt op één stunt na: meer dan 85 doelpunten in dol Europees avondje

23:00
1
Nog geen doorbraak in mogelijk miljoenendossier: Anderlecht moet het voor januari rond krijgen

Nog geen doorbraak in mogelijk miljoenendossier: Anderlecht moet het voor januari rond krijgen

18:40
Kevin De Bruyne en Mile Svilar: bondscoach Garcia spreekt over heikele thema's

Kevin De Bruyne en Mile Svilar: bondscoach Garcia spreekt over heikele thema's

22:00
Slecht nieuws voor Anderlecht? Na Spanje gaat ook grootmacht Brazilië voor de bijl

Slecht nieuws voor Anderlecht? Na Spanje gaat ook grootmacht Brazilië voor de bijl

21:20
"Antwerp is in gevaar": meningen van analisten zijn duidelijk ... en wie haalt dan wél play-off 1?

"Antwerp is in gevaar": meningen van analisten zijn duidelijk ... en wie haalt dan wél play-off 1?

21:40
4
Kassa kassa voor Anderlecht en Coucke? Romelu Lukaku investeert (voorlopig?) niet, maar ...

Kassa kassa voor Anderlecht en Coucke? Romelu Lukaku investeert (voorlopig?) niet, maar ...

20:00
4
Bob Peeters & co laten zich uit over gedoe rond Mile Svilar

Bob Peeters & co laten zich uit over gedoe rond Mile Svilar

20:20
🎥 VAR Bram Van Driessche gaat de wereld rond: drie(!) strafschoppen voor prijs van één, maar alle drie gered

🎥 VAR Bram Van Driessche gaat de wereld rond: drie(!) strafschoppen voor prijs van één, maar alle drie gered

21:00
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 10
KAA Gent KAA Gent 20:45 Charleroi Charleroi
KV Mechelen KV Mechelen 04/10 STVV STVV
La Louvière La Louvière 04/10 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 04/10 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 05/10 Standard Standard
KRC Genk KRC Genk 05/10 FCV Dender EH FCV Dender EH
Club Brugge Club Brugge 05/10 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 05/10 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

André Coenen André Coenen over Dit is de selectie van de Rode Duivels: verrassing van formaat bij middenvelders André Coenen André Coenen over Dat belooft niet veel goeds: hooligans Anderlecht bekladden stadion van Standard Impala Impala over Antwerp onder druk tegen Cercle Brugge: "Dat zijn we onze supporters verschuldigd" Joske89 Joske89 over KRC Genk lijdt enorm pijnlijke nederlaag: dit had verdediger Matte Smets te zeggen Thoma888 Thoma888 over KRC Genk weet al meer over blessure El Ouahdi: dit is er aan de hand rinus michels rinus michels over Ordonez is niet langer de duurste speler in de Pro League, de marktwaarde van Anderlecht blijft dalen FCB vo altijd FCB vo altijd over Hein Vanhaezebrouck lyrisch over JPL-speler: "De beste speler in de Benelux" Tofke Tofke over Dan toch eindelijk goed nieuws over stadionplannen JPL-club: "Belangrijke stap voor club en stad" BlueWhiteSky BlueWhiteSky over Ivan Leko maakte ook incident "à la Conte-KDB" mee: "Hij moest zich zo niet gedragen op dat moment" Swakke25 Swakke25 over Nog op zoek naar de chemie, maar dit kan één van de gevaarlijkste duo's in de Jupiler Pro League worden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved