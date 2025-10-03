Ordonez is niet langer de duurste speler in de Pro League, de marktwaarde van Anderlecht blijft dalen

Transfermarkt heeft de marktwaarde van de Pro League spelers bijgewerkt. Zoals verwacht zijn Club Brugge en Union Saint-Gilloise de grote winnaars.

Na een eerste update van de marktwaardes van spelers actief op Belgische bodem vlak voor het begin van het seizoen heeft Transfermarkt nu het begin van het seizoen in overweging genomen om zijn marktwaardes bij te werken. Dit leidt tot een verandering aan de top van de ranking van de duurste speler in de Pro League: Christos Tzolis (die stijgt van 25 naar 30 miljoen euro) verslaat zijn teamgenoot Joel Ordonez, die gewaardeerd blijft op 28 miljoen.

Op de derde plaats van het podium stijgt Konstantinos Karetsas van 20 naar 23 miljoen. Maar de speler met de grootste vooruitgang is wel degelijk een Bruggeling: het gaat om Joaquin Seys, die zijn marktwaarde opnieuw ziet stijgen van 7 naar 15 miljoen euro.



Union en Brugge, de twee sterkste stijgingen

Dit verklaart deels waarom Club Brugge veruit de duurste selectie van België heeft (194,40 miljoen). Achter hen stijgt Genk van 135,5 naar 144,6 miljoen, mede dankzij Zakaria El Ouahdi die van 12 naar 15 miljoen gaat. Genk en Brugge zijn dus de enige twee Belgische clubs die de grens van 100 miljoen overschrijden.

Anderlecht staat ver achter Union maar is dalende: spelers als Yari Verschaeren (4 miljoen) en Mihajlo Cvetković (5) verliezen elk een miljoen, terwijl Mario Stroeykens van 12 naar 10 miljoen gaat. Gelukkig voor de Paars-Witten verdriedubbelt Nathan De Cat bijna zijn marktwaarde in één update: van 2,5 naar 7 miljoen. Dit waardeert de club op 97,4 miljoen.

Union nadert zijn buurman. De Brusselaars hebben aanzienlijk verloren in marktwaarde tijdens de transferperiode vanwege het vertrek van enkele belangrijke spelers, maar winnen dankzij deze update 14 miljoen, met name geholpen door Fedde Leysen (van 3 naar 6 miljoen). De selectie van Union overschrijdt zo de grens van 90 miljoen (90,5).