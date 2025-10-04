Namen op tafel: zijn die twee spelers wel genoeg voor Club Brugge?

Club Brugge staat zondag voor een belangrijke confrontatie met Union Saint-Gilloise. De kloof in het klassement kan oplopen tot negen punten bij verlies. Franky Van Der Elst analyseert de situatie en stelt kritische vragen over de breedte en kwaliteit van de Brugse kern.

Volgens Van Der Elst beschikt Club Brugge met Onyedika, Stankovic en Vanaken over een solide middenveld. Toch waarschuwt hij voor kwetsbaarheid bij afwezigheid van één van deze spelers. “Wanneer één van die jongens ontbreekt, krijg je kwaliteitsverlies”, stelt hij in Het Nieuwsblad. “Je kan je dan ook de vraag stellen of de kern van Club in zijn geheel kwalitatief wel echt zo sterk is.”

Diepte

De voormalige Rode Duivel noemt expliciet Cisse Sandra en Lynnt Audoor als alternatieven, maar plaatst daar kanttekeningen bij. Daarmee opent hij de discussie over de diepte van de selectie.

Over Sandra is Van Der Elst genuanceerd, maar kritisch. “De afgelopen twee jaar heeft hij in Nederland vooral tegen degradatie gespeeld”, merkt hij op. “Om dan meteen basisspeler te worden bij Club... Daar kan je je op dit moment wel vragen bij stellen.”

Tegelijk toont hij ook begrip voor de situatie van Sandra. “Ik denk dat die jongen ondertussen genoeg miserie gehad heeft deze week, dus we gaan hem niet helemaal onder de grond stoppen.”

Klassement

De wedstrijd tegen Union krijgt extra gewicht door de stand in het klassement. Van Der Elst benadrukt het belang van een overwinning. “Het is nog vroeg op het seizoen, maar als er één ploeg is die zondag móét winnen, is het toch wel Club.”

Van Der Elst twijfelt ook aan de match van zondag. Hij heeft dan ook de nodige bedenkingen voor het duel met de competitieleider. “Ik stel mij vooral de vraag hoe het Union pijn zal kunnen doen. Dan zal niet alleen Sandra zijn niveau moeten opkrikken”, besluit hij.

