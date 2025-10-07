Na de contractverlenging van Stroeykens: 'Met deze bepalende speler had Anderlecht nog geen enkel gesprek'

RSC Anderlecht heeft dinsdag de contractverlenging voor Mario Stroeykens bekend gemaakt. En daarmee is er alweer een stevig 'probleem' opgelost bij paars-wit. Al blijft er nog wel eentje over en daar is nog géén oplossing voor gekomen.

Met Mario Stroeykens hebben ze bij Anderlecht alweer een van de spelers met een aflopend contract een contractverlenging kunnen geven. En zo lossen de 'probleemdossiers' zich een voor een op.

Anderlecht lost probleem per probleem op

Eerder werden ook al Degreef en Tajaouart langer aan de club verbonden, terwijl Leoni werd verkocht aan Reims voor 600.000 euro. En dus is het nu afwachten wat er zal gebeuren met Yari Verschaeren.

Volgens Sudpresse is er nog geen enkel gesprek geweest tussen de entourage van Verschaeren en Anderlecht. Op die manier zou hij volgende zomer transfervrij kunnen vertrekken.

Nog geen gesprekken met Yari Verschaeren

Nochtans heeft de spelmaker van paars-wit nog steeds een marktwaarde van zo'n vier miljoen euro, maar binnen Anderlecht zijn ze er niet van overtuigd dat hij op dit moment nog steeds waard is aan loon wat hij in zijn laatste contractverlenging heeft gekregen.

“Yari en Mario zitten allebei in een andere situatie. Een transfer is vaak het resultaat van het juiste moment en de juiste club. Mario heeft gevochten met blessures. Met hem volgt snel een gesprek. Met Yari plannen we dat ook in", had CEO Sports Tim Borguet enkele weken geleden laten weten aan de HLN-podcast.