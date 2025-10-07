Wie behoudt het goede momentum? Beerschot en Zulte Waregem organiseren nuttige test, maar fans niet welkom

Beerschot en Zulte Waregem hebben allebei een goed momentum beet, in respectievelijk de CPL en de JPL. Het is de vraag welke ploeg dit momentum kan behouden in de interlandbreak.

In elk geval zijn ze bij beide clubs tot de consensus gekomen dat het aangewezen is om toch enig matchritme te onderhouden, in plaats van twee weken geen wedstrijd te spelen. Dat houdt ook steek gezien hun vorm. Daarom hebben Beerschot en Zulte Waregem afgesproken om komende donderdag een vriendschappelijke wedstrijd af te werken.

"Donderdag werkt Beerschot een extra oefenwedstrijd af tegen SV Zulte Waregem, achter gesloten deuren. Zo blijven onze Mannekes in het ritme tijdens de break", klinkt de aankondiging langs de Beerschot-kant. Ook bij Essevee bevestigen ze de vriendschappelijke wedstrijd van 9 oktober bij de bekendmaking van het weekschema.

Beerschot - Zulte Waregem gaat door in Zoersel

Het is duidelijk dat supporters van beide clubs deze wedstrijd niet kunnen bijwonen. Desondanks geven ze bij Zulte Waregem toch enkele details vrij. Deze ontmoeting zal plaatsvinden in Zoersel, in de provincie Antwerpen dus. Er zal in de Kempense gemeente overigens behoorlijk kort na de middag afgetrapt worden, om 13u30 meer bepaald.

Het wordt ongetwijfeld een interessante test voor beide clubs, weliswaar rekening houdende met de spelers die wegens interlands onbeschikbaar zijn. De twee ploegen zijn de laatste tijd alleszins goed bezig. Beerschot houdt met een 15 op 15 Beveren en Kortrijk in het vizier. Zulte Waregem kan een knappe 10 op 12 voorleggen op het hoogste niveau.

Beerschot ontvangt Beveren en Essevee Gent

Zich meten met een tegenstander in vorm is wellicht de beste manier om zich voor te bereiden op het volgende deel van het seizoen en die reeks te proberen aanhouden. Beerschot ontvangt leider Beveren in zijn volgende competitiematch. Zulte Waregem speelt op zondag 19 oktober thuis tegen KAA Gent.