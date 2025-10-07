Wie behoudt het goede momentum? Beerschot en Zulte Waregem organiseren nuttige test, maar fans niet welkom

Wie behoudt het goede momentum? Beerschot en Zulte Waregem organiseren nuttige test, maar fans niet welkom
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Beerschot en Zulte Waregem hebben allebei een goed momentum beet, in respectievelijk de CPL en de JPL. Het is de vraag welke ploeg dit momentum kan behouden in de interlandbreak.

In elk geval zijn ze bij beide clubs tot de consensus gekomen dat het aangewezen is om toch enig matchritme te onderhouden, in plaats van twee weken geen wedstrijd te spelen. Dat houdt ook steek gezien hun vorm. Daarom hebben Beerschot en Zulte Waregem afgesproken om komende donderdag een vriendschappelijke wedstrijd af te werken.

"Donderdag werkt Beerschot een extra oefenwedstrijd af tegen SV Zulte Waregem, achter gesloten deuren. Zo blijven onze Mannekes in het ritme tijdens de break", klinkt de aankondiging langs de Beerschot-kant. Ook bij Essevee bevestigen ze de vriendschappelijke wedstrijd van 9 oktober bij de bekendmaking van het weekschema.

Beerschot - Zulte Waregem gaat door in Zoersel

Het is duidelijk dat supporters van beide clubs deze wedstrijd niet kunnen bijwonen. Desondanks geven ze bij Zulte Waregem toch enkele details vrij. Deze ontmoeting zal plaatsvinden in Zoersel, in de provincie Antwerpen dus. Er zal in de Kempense gemeente overigens behoorlijk kort na de middag afgetrapt worden, om 13u30 meer bepaald. 

Het wordt ongetwijfeld een interessante test voor beide clubs, weliswaar rekening houdende met de spelers die wegens interlands onbeschikbaar zijn. De twee ploegen zijn de laatste tijd alleszins goed bezig. Beerschot houdt met een 15 op 15 Beveren en Kortrijk in het vizier. Zulte Waregem kan een knappe 10 op 12 voorleggen op het hoogste niveau.

Beerschot ontvangt Beveren en Essevee Gent

Zich meten met een tegenstander in vorm is wellicht de beste manier om zich voor te bereiden op het volgende deel van het seizoen en die reeks te proberen aanhouden. Beerschot ontvangt leider Beveren in zijn volgende competitiematch. Zulte Waregem speelt op zondag 19 oktober thuis tegen KAA Gent.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Zulte Waregem
K Beerschot VA

Meer nieuws

Wesley Sonck zeer streng voor absolute Belgische topclub

Wesley Sonck zeer streng voor absolute Belgische topclub

20:00
Na de contractverlenging van Stroeykens: 'Met deze bepalende speler had Anderlecht nog geen enkel gesprek'

Na de contractverlenging van Stroeykens: 'Met deze bepalende speler had Anderlecht nog geen enkel gesprek'

19:40
'Na interesse van Barcelona klopt nu ook Saoedische voetbalbond aan voor 15-jarig Belgisch toptalent'

'Na interesse van Barcelona klopt nu ook Saoedische voetbalbond aan voor 15-jarig Belgisch toptalent'

19:20
1
Eigenlijk was Club Brugge omwille van deze reden al op voorhand gewonnen tegen Union SG

Eigenlijk was Club Brugge omwille van deze reden al op voorhand gewonnen tegen Union SG

19:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 07/10: De Cat - Stankovic - Agnikoi

Transfernieuws en Transfergeruchten 07/10: De Cat - Stankovic - Agnikoi

16:30
De eeuwige paradox bij de Rode Duivels: 67 minuten gespeeld dit seizoen, maar... mogelijk levensbelangrijk

De eeuwige paradox bij de Rode Duivels: 67 minuten gespeeld dit seizoen, maar... mogelijk levensbelangrijk

18:40
1
Volgt er een ontslag tijdens interlandbreak? Zoveel geloof is er nog in Stef Wils volgens Patrick Goots

Volgt er een ontslag tijdens interlandbreak? Zoveel geloof is er nog in Stef Wils volgens Patrick Goots

18:00
Deze speler, met meer dan 20 JPL-matchen op de teller, manifesteert zich ook na zijn vertrek bij Beerschot

Deze speler, met meer dan 20 JPL-matchen op de teller, manifesteert zich ook na zijn vertrek bij Beerschot

15:45
1
Evenveel als Thibaut Courtois: Je hoeft als Belg geen Rode Duivel te zijn om goed te verdienen

Evenveel als Thibaut Courtois: Je hoeft als Belg geen Rode Duivel te zijn om goed te verdienen

18:20
Jacky Mathijssen spaart zijn kritiek op Union SG niet in topper tegen Club Brugge

Jacky Mathijssen spaart zijn kritiek op Union SG niet in topper tegen Club Brugge

17:20
4
Vergeet Witsel, geen twijfel wie op WK op zes moet spelen, al is er één heel grote maar

Vergeet Witsel, geen twijfel wie op WK op zes moet spelen, al is er één heel grote maar

17:40
2
Na amper vier maanden al weer weg: KV Mechelen moet op zoek naar nieuwe Director of Football

Na amper vier maanden al weer weg: KV Mechelen moet op zoek naar nieuwe Director of Football

17:00
2
'Toekomst van Nathan De Cat bij Anderlecht onder druk'

'Toekomst van Nathan De Cat bij Anderlecht onder druk'

16:30
2
'Amper 18 jaar, maar Mihajlo Cvetkovic heeft een heel goed contract afgedwongen bij Anderlecht'

'Amper 18 jaar, maar Mihajlo Cvetkovic heeft een heel goed contract afgedwongen bij Anderlecht'

15:30
2
Textor niet alleen onder vuur bij RWDM-supporters en reageert op gerucht met sneer naar oud-eigenaar Standard

Textor niet alleen onder vuur bij RWDM-supporters en reageert op gerucht met sneer naar oud-eigenaar Standard

16:45
Ex-speler van Zulte Waregem heeft nieuwe uitdaging beet en is met veel toeters en bellen voorgesteld

Ex-speler van Zulte Waregem heeft nieuwe uitdaging beet en is met veel toeters en bellen voorgesteld

12:30
Amuzu leeft met hem mee: oud-speler Cercle en Beerschot, opgeleid door Anderlecht, kondigde hard besluit aan

Amuzu leeft met hem mee: oud-speler Cercle en Beerschot, opgeleid door Anderlecht, kondigde hard besluit aan

13:45
Meer dan een overwinning: Club Brugge sloeg tegen Union ook belangrijke slag in titelstrijd Analyse

Meer dan een overwinning: Club Brugge sloeg tegen Union ook belangrijke slag in titelstrijd

15:15
1
Timothy Castagne onthult welke topclub hem deze zomer wilde binnenhalen op deadline day

Timothy Castagne onthult welke topclub hem deze zomer wilde binnenhalen op deadline day

16:00
1
KV Mechelen speelt talent voor zeker drie wedstrijden kwijt door WK met U17 in Marokko

KV Mechelen speelt talent voor zeker drie wedstrijden kwijt door WK met U17 in Marokko

15:00
Bondsparket vertelt wat Tom Caluwé allemaal zei tegen scheids Vergoote over penalty van STVV

Bondsparket vertelt wat Tom Caluwé allemaal zei tegen scheids Vergoote over penalty van STVV

14:40
1
🎥 OFFICIEEL Stroeykens tekent nieuw contract bij RSC Anderlecht

🎥 OFFICIEEL Stroeykens tekent nieuw contract bij RSC Anderlecht

14:20
10
'Cercle Brugge krijgt offensieve versterking vanuit hoofdclub AS Monaco'

'Cercle Brugge krijgt offensieve versterking vanuit hoofdclub AS Monaco'

14:00
3
Heeft Vanhaezebrouck zich serieus vergist? "Zag hem als interessant profiel voor Rode Duivels"

Heeft Vanhaezebrouck zich serieus vergist? "Zag hem als interessant profiel voor Rode Duivels"

13:30
5
'Club Brugge mag op zijn twee oren slapen over transfer Stankovic'

'Club Brugge mag op zijn twee oren slapen over transfer Stankovic'

13:00
13
Dit is wat er mist bij Standard: "We spelen beter, maar halen minder punten" Interview

Dit is wat er mist bij Standard: "We spelen beter, maar halen minder punten"

12:20
1
Rode Duivel reageert ferm op kritiek bij nationale ploeg: "'t Is nu niet dat ik hier nog niks gedaan heb hé"

Rode Duivel reageert ferm op kritiek bij nationale ploeg: "'t Is nu niet dat ik hier nog niks gedaan heb hé"

12:40
The Great Old kraakt onder zijn eigen ambities: "Daarvoor hoef je geen economisch genie te zijn"

The Great Old kraakt onder zijn eigen ambities: "Daarvoor hoef je geen economisch genie te zijn"

11:40
2
Straf: 'deze Challenger Pro League club gaat verrassen met komst van Denis Odoi'

Straf: 'deze Challenger Pro League club gaat verrassen met komst van Denis Odoi'

10:30
1
Arthur Vermeeren is héél eerlijk over zijn niet-selectie bij de Rode Duivels

Arthur Vermeeren is héél eerlijk over zijn niet-selectie bij de Rode Duivels

12:00
1
Felice Mazzu laat zich uit over opvallende keuzes van Rudi Garcia bij Rode Duivels

Felice Mazzu laat zich uit over opvallende keuzes van Rudi Garcia bij Rode Duivels

11:20
1
Kost opportunisme straks de kop van Stef Wils? Analyse

Kost opportunisme straks de kop van Stef Wils?

10:00
2
Het is zover: Eden Hazard zal terugkeren naar Stamford Bridge

Het is zover: Eden Hazard zal terugkeren naar Stamford Bridge

11:01
Wauw! 'Dante Vanzeir strijkt dit gigantische bedrag op bij Gent, zelfs vanop de bank'

Wauw! 'Dante Vanzeir strijkt dit gigantische bedrag op bij Gent, zelfs vanop de bank'

10:01
4
De tijd dringt: hoe de medische staf keihard werkt om een Rode Duivel speelklaar te krijgen

De tijd dringt: hoe de medische staf keihard werkt om een Rode Duivel speelklaar te krijgen

09:30
Voormalige sterke man van Charleroi en Standard overleden

Voormalige sterke man van Charleroi en Standard overleden

08:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 10
KAA Gent KAA Gent 2-1 Charleroi Charleroi
KV Mechelen KV Mechelen 1-3 STVV STVV
La Louvière La Louvière 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 1-0 Standard Standard
KRC Genk KRC Genk 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Club Brugge Club Brugge 1-0 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 2-0 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over 'Na interesse van Barcelona klopt nu ook Saoedische voetbalbond aan voor 15-jarig Belgisch toptalent' FCB vo altijd FCB vo altijd over Rood of geen rood voor Angulo? Scheidsrechtersbaas Lardot velt héél duidelijk oordeel fierce fierce over Straf: 'deze Challenger Pro League club gaat verrassen met komst van Denis Odoi' FCB vo altijd FCB vo altijd over Jacky Mathijssen spaart zijn kritiek op Union SG niet in topper tegen Club Brugge fierce fierce over David Hubert na nieuwe nederlaag even moedeloos als zijn team op het veld Frosties Frosties over 'Club Brugge mag op zijn twee oren slapen over transfer Stankovic' cartman_96 cartman_96 over Timothy Castagne onthult welke topclub hem deze zomer wilde binnenhalen op deadline day Joris impe Joris impe over The Great Old kraakt onder zijn eigen ambities: "Daarvoor hoef je geen economisch genie te zijn" Eldonte Eldonte over De eeuwige paradox bij de Rode Duivels: 67 minuten gespeeld dit seizoen, maar... mogelijk levensbelangrijk Iveske#free#shaky&co Iveske#free#shaky&co over 🎥 OFFICIEEL Stroeykens tekent nieuw contract bij RSC Anderlecht Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved