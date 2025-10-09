Een kans om te grijpen? Voormalige JPL-speler solliciteert: "Ik zou graag opnieuw in België voetballen"

Erdon Daci beleeft een bijzonder woelig parcours. Na zijn vertrek bij Westerlo trok hij naar Deinze, dat failliet ging. In Kazachstan liep hij vervolgens een zware blessure op. Nu hoopt de 27-jarige spits op een comeback in België.

Het parcours van Erdon Daci is al opvallend geweest. De spits vertrok in de zomer van 2024 bij Westerlo, voor een avontuur bij KMSK Deinze. De club ging failliet en Daci vertrok.

Hij kwam bij Zhenis Astana terecht in Kazachstan, maar daar verliep het nog slechter. Na vier speeldagen liep hij een blessure op. "Een nieuwe knieblessure, opgelopen tijdens een bekerwedstrijd. De club heeft toen meteen mijn contract verbroken. Zoiets had ik nog nooit meegemaakt. Mentaal is dat heel hard aangekomen", vertelde hij bij Het Nieuwsblad.

Erdon Daci (ex-Westerlo, Beveren en Deinze) wil terug in België aan de slag

En sindsdien zit hij zonder club. Maar de 27-jarige spits heeft nog veel te geven, ondanks het feit dat er deze zomer geen nieuwe uitdaging op zijn pad kwam.

"Er was nochtans interesse, ook vanuit België. Zowel uit eerste als tweede klasse. Natuurlijk zou ik graag opnieuw in België voetballen. Ik ken het land, ik ken de manier van voetballen. Op mentaal vlak zou het mij veel deugd doen", zegt de Macedoniër.

"Of ik mijn oude niveau nog kan halen? Daar geloof ik oprecht in. Dag in, dag uit zal ik hard blijven werken om die doelstelling te halen. Wat als er in januari geen oplossing komt? Dan focus ik me gewoon op volgende zomer. Stoppen? Nee, daar heb ik absoluut nog niet aan gedacht", besluit Daci. Welke JPL-club ziet er een kans in?