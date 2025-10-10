Deze JPL-club zit met de handen in het haar na gelijkspel van de Rode Duivels

Deze JPL-club zit met de handen in het haar na gelijkspel van de Rode Duivels
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Rode Duivels bleven steken op 0-0 tegen Noord-Macedonië. Voor STVV kwam er slecht nieuws uit die match: verdediger Visar Musliu viel geblesseerd uit.

De Rode Duivels speelden vrijdagavond 0-0 gelijk tegen Noord-Macedonië. Het spelbeeld was meer dan 90 minuten lang hetzelfde: België mocht aanvallen, terwijl de Macedoniërs met man en macht een blok vormden.

Hoewel het allesbehalve reclame is voor het voetbal, werkte het wel. De bezoekers pakten een punt mee naar huis, en dat was ook het hoogst haalbare voor hen.

STVV vreest voor Musliu

Noord-Macedonië zag wel een speler uitvallen die zich bijna de hele wedstrijd lang kon inspannen voor zijn land. En daar zal vooral Sint-Truiden niet blij mee zijn...

Het gaat namelijk om Visar Musliu, die een dikke vijf minuten voor het einde van de wedstrijd gewisseld moest worden. Hoe ernstig zijn kwetsuur is, is niet duidelijk.

Bij STVV hopen ze nu dat het meevalt. Musliu miste nog geen minuut in de Jupiler Pro League dit seizoen en was zelfs zes keer aanvoerder bij de Truienaars.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
STVV
België
Visar Musliu

Meer nieuws

Wat iedereen zich afvroeg... "Waarom gebruikte Rudi Garcia hem niet?" - Bondscoach gaf antwoord Reactie

Wat iedereen zich afvroeg... "Waarom gebruikte Rudi Garcia hem niet?" - Bondscoach gaf antwoord

23:34
3
Onze punten voor de Rode Duivels: "Hij had drie assists kunnen hebben", maar voor de rest veel middelmaat

Onze punten voor de Rode Duivels: "Hij had drie assists kunnen hebben", maar voor de rest veel middelmaat

22:54
Héél frustrerende avond voor Rode Duivels: weeral niet voorbij de geparkeerde dubbeldekker van Noord-Macedonië

Héél frustrerende avond voor Rode Duivels: weeral niet voorbij de geparkeerde dubbeldekker van Noord-Macedonië

22:39
Plots is er opnieuw een droom: "Zonder Lukaku is het helemaal anders"

Plots is er opnieuw een droom: "Zonder Lukaku is het helemaal anders"

12:10
Jonge Duivels geven het goede voorbeeld en laten geen spaander heel van Wales in 0-7(!) overwinning

Jonge Duivels geven het goede voorbeeld en laten geen spaander heel van Wales in 0-7(!) overwinning

21:20
Frank Boeckx is duidelijk: niet Trossard, maar déze Duivel verrast in de basis tegen Noord-Macedonië

Frank Boeckx is duidelijk: niet Trossard, maar déze Duivel verrast in de basis tegen Noord-Macedonië

20:00
Er ontbreekt iemand op de foto: de vergeten terugkeer van Nicolas Raskin naar KAA Gent

Er ontbreekt iemand op de foto: de vergeten terugkeer van Nicolas Raskin naar KAA Gent

18:00
6
Moet Wales zich zorgen maken? Toekomstige tegenstander van Rode Duivels lijdt zeer pijnlijke nederlaag

Moet Wales zich zorgen maken? Toekomstige tegenstander van Rode Duivels lijdt zeer pijnlijke nederlaag

17:40
Rode Duivel wil zich tonen op het WK: "Potentieel om een wereldster te zijn, zoals Mbappé, Yamal of De Bruyne"

Rode Duivel wil zich tonen op het WK: "Potentieel om een wereldster te zijn, zoals Mbappé, Yamal of De Bruyne"

17:00
Is Fink dan toch niet zo zeker van zijn positie? 'KRC Genk informeerde naar deze JPL-trainer'

Is Fink dan toch niet zo zeker van zijn positie? 'KRC Genk informeerde naar deze JPL-trainer'

22:00
Lucas Stassin windt er geen doekjes om na niet-selectie Rode Duivels

Lucas Stassin windt er geen doekjes om na niet-selectie Rode Duivels

22:30
1
Rudi Garcia hakt de knoop door: drie Rode Duivels belanden in de tribune tegen Noord-Macedonië

Rudi Garcia hakt de knoop door: drie Rode Duivels belanden in de tribune tegen Noord-Macedonië

13:00
Rik De Mil naar Union SG? Franky Van der Elst heeft duidelijke mening en stelt zich vragen

Rik De Mil naar Union SG? Franky Van der Elst heeft duidelijke mening en stelt zich vragen

21:00
"Het was grappig om hem bij de Rode Duivels te zien": Marouane Fellaini moest even lachen

"Het was grappig om hem bij de Rode Duivels te zien": Marouane Fellaini moest even lachen

12:41
Manuel Neuer komt met enorm compliment voor Kompany, die op zijn eigen manier reageert op de lof

Manuel Neuer komt met enorm compliment voor Kompany, die op zijn eigen manier reageert op de lof

21:40
De laatste twee slachtoffers van de Rode Duivels tegen elkaar: dit gebeurde er nog in onze groep

De laatste twee slachtoffers van de Rode Duivels tegen elkaar: dit gebeurde er nog in onze groep

19:20
LIVE: Rode Duivels hebben meer om voor te spelen dan WK-kwalificatie: reekshoofdstatus op het spel

LIVE: Rode Duivels hebben meer om voor te spelen dan WK-kwalificatie: reekshoofdstatus op het spel

10:47
Waar blijven de investeerders van Standard? Giacomo Angelini komt met duidelijkheid

Waar blijven de investeerders van Standard? Giacomo Angelini komt met duidelijkheid

20:20
De weg ligt helemaal open voor Pocognoli: AS Monaco komt al met groot nieuws

De weg ligt helemaal open voor Pocognoli: AS Monaco komt al met groot nieuws

19:40
Franky Van der Elst is enorm verrast: "Ik denk niet dat iemand dit had zien aankomen"

Franky Van der Elst is enorm verrast: "Ik denk niet dat iemand dit had zien aankomen"

19:00
Rudi Garcia hakt knopen door: de vermoedelijke elf (en deze drie verwezen naar tribunes)

Rudi Garcia hakt knopen door: de vermoedelijke elf (en deze drie verwezen naar tribunes)

10:00
25
Akkoord in de maak? Denis Odoi speelt wedstrijd met Challenger Pro League-club

Akkoord in de maak? Denis Odoi speelt wedstrijd met Challenger Pro League-club

18:20
Brute pech voor Anderlecht: groot talent loopt blessure op tijdens interland

Brute pech voor Anderlecht: groot talent loopt blessure op tijdens interland

17:40
Nog meer problemen: DAZN komt met héél slecht nieuws bij de Pro League, die alle clubs op de hoogte stelt

Nog meer problemen: DAZN komt met héél slecht nieuws bij de Pro League, die alle clubs op de hoogte stelt

16:30
20
De fans zullen het graag horen: KAA Gent komt met geweldig nieuws

De fans zullen het graag horen: KAA Gent komt met geweldig nieuws

15:30
"Hij is een goed voorbeeld voor mij": Vincent Kompany oogst lof van zijn eigen speler

"Hij is een goed voorbeeld voor mij": Vincent Kompany oogst lof van zijn eigen speler

16:01
Transfernieuws en Transfergeruchten 10/10: Debast

Transfernieuws en Transfergeruchten 10/10: Debast

15:00
Sébastien Pocognoli krijgt er meteen zwaar van langs in Frankrijk

Sébastien Pocognoli krijgt er meteen zwaar van langs in Frankrijk

14:41
2
Delorge over zijn speciale band met Vermeeren: "Die klik was er vanaf dag één"

Delorge over zijn speciale band met Vermeeren: "Die klik was er vanaf dag één"

14:20
'Engelse topclub denkt aan Zeno Debast'

'Engelse topclub denkt aan Zeno Debast'

15:00
4
Peter Vandenbempt is zeer scherp voor Anderlecht in situatie rond Nathan De Cat

Peter Vandenbempt is zeer scherp voor Anderlecht in situatie rond Nathan De Cat

12:20
19
Vanhaezebrouck onder de indruk van verrassende Rode Duivel: "Beste met wie ik ooit werkte"

Vanhaezebrouck onder de indruk van verrassende Rode Duivel: "Beste met wie ik ooit werkte"

07:30
3
Romeo Vermant is heel duidelijk over niet-selectie voor de Rode Duivels

Romeo Vermant is heel duidelijk over niet-selectie voor de Rode Duivels

14:00
EXCLUSIEF: Ex-RWDM-voorzitter Thierry Dailly wint processen tegen eigenaar John Textor

EXCLUSIEF: Ex-RWDM-voorzitter Thierry Dailly wint processen tegen eigenaar John Textor

13:30
1
Gewezen jeugdproduct Anderlecht spreekt over de absolute topper: "Kaliber Messi en Ronaldo"

Gewezen jeugdproduct Anderlecht spreekt over de absolute topper: "Kaliber Messi en Ronaldo"

11:46
Filip Joos & co formeel over het los zand bij Genk: "Dan lag Fink nu al buiten"

Filip Joos & co formeel over het los zand bij Genk: "Dan lag Fink nu al buiten"

12:00
10

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 10
KAA Gent KAA Gent 2-1 Charleroi Charleroi
KV Mechelen KV Mechelen 1-3 STVV STVV
La Louvière La Louvière 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 1-0 Standard Standard
KRC Genk KRC Genk 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Club Brugge Club Brugge 1-0 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 2-0 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Mitchke #FREESHAKY&CO Mitchke #FREESHAKY&CO over Wat iedereen zich afvraagde... "Waarom gebruikte Rudi Garcia hem niet?" - Bondscoach gaf antwoord Venom#13 Venom#13 over België - Noord-Macedonië: 0-0 --KRCGenkie-- --KRCGenkie-- over Filip Joos & co formeel over het los zand bij Genk: "Dan lag Fink nu al buiten" JaKu JaKu over Peter Vandenbempt is zeer scherp voor Anderlecht in situatie rond Nathan De Cat Fransdubois67 Fransdubois67 over Lucas Stassin windt er geen doekjes om na niet-selectie Rode Duivels Joske89 Joske89 over Bom onder Belgische competitie? Drie teams schrijven open brief én trekken naar het BAS Bork Bork over Hugo Broos woedend op Club Brugge: "Noemen ze dat kansen geven?" Tofke Tofke over Nog meer problemen: DAZN komt met héél slecht nieuws bij de Pro League, die alle clubs op de hoogte stelt TIGERMANIA TIGERMANIA over Enkel 'ja-woord' ontbreekt nog: Club Brugge heeft maar één topkandidaat voor beloften Swakken Swakken over EXCLUSIEF: Ex-RWDM-voorzitter Thierry Dailly wint processen tegen eigenaar John Textor Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved