Deze JPL-club zit met de handen in het haar na gelijkspel van de Rode Duivels

De Rode Duivels bleven steken op 0-0 tegen Noord-Macedonië. Voor STVV kwam er slecht nieuws uit die match: verdediger Visar Musliu viel geblesseerd uit.

De Rode Duivels speelden vrijdagavond 0-0 gelijk tegen Noord-Macedonië. Het spelbeeld was meer dan 90 minuten lang hetzelfde: België mocht aanvallen, terwijl de Macedoniërs met man en macht een blok vormden.

Hoewel het allesbehalve reclame is voor het voetbal, werkte het wel. De bezoekers pakten een punt mee naar huis, en dat was ook het hoogst haalbare voor hen.

STVV vreest voor Musliu

Noord-Macedonië zag wel een speler uitvallen die zich bijna de hele wedstrijd lang kon inspannen voor zijn land. En daar zal vooral Sint-Truiden niet blij mee zijn...

Het gaat namelijk om Visar Musliu, die een dikke vijf minuten voor het einde van de wedstrijd gewisseld moest worden. Hoe ernstig zijn kwetsuur is, is niet duidelijk.





Bij STVV hopen ze nu dat het meevalt. Musliu miste nog geen minuut in de Jupiler Pro League dit seizoen en was zelfs zes keer aanvoerder bij de Truienaars.