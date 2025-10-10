Peter Vandenbempt is zeer scherp voor Anderlecht in situatie rond Nathan De Cat

Peter Vandenbempt is zeer scherp voor Anderlecht in situatie rond Nathan De Cat

Er is de voorbije week heel wat te doen over Nathan De Cat. De jongeling maakte een steile opmars bij RSC Anderlecht, maar zou normaal gezien binnenkort met de U17 het WK kunnen gaan afwerken. Al is hij nog niet vrijgegeven door RSC Anderlecht.

Het lijkt erop dat RSC Anderlecht Nathan De Cat niet zomaar wil laten vertrekken naar het WK voor spelers tot 17 jaar. Dat begint op 3 november in Qatar en duurt tot 27 november.

Mag Nathan De Cat naar het WK in Qatar van RSC Anderlecht?

De Belgen spelen er in de groepsfase tegen Argentinië, Fiji en Tunesië op 3, 6 en 9 november. Daardoor zou De Cat - als hij mee mag naar Qatar - de matchen tegen Mechelen en Club Brugge al zeker missen.

Als de Rode Duivels U17 een paar rondes overleven, komt ook de rest van het programma in november op de helling te staan voor De Cat. En dus twijfelt Anderlecht, al zou het met oog op de toekomst misschien wel een goede zaak zijn om hem toch te laten gaan.

Peter Vandenbempt merkt ergernissen op bij de Belgische voetbalbond

Ook Peter Vandenbempt heeft zich nu gemengd in de debatten. "Het onbegrip over de aarzeling (weigering?) van Anderlecht om De Cat vrij te geven, is dan ook heel groot. Temeer omdat paars-wit recent Ali Maamar en Anas Tajaouart wel liet afreizen om met Marokko het WK U20 te spelen."

"Dat een veronderstelde topclub zo leunt op een 17-jarige zegt mogelijk net zoveel of meer over de grote klasse van De Cat als over de toestand waarin Anderlecht zich bevindt", aldus Vandenbempt in Het Nieuwsblad. Het zou bij de Belgische voetbalbond volgens hem voor ergernis zorgen, alsook het feit dat Anderlecht pas nu dwarsligt en dat niet maanden geleden al aangaf.



