Even geen Rode Duivel, maar: 'Italiaanse grootmacht aast op speler met verleden bij Westerlo en Anderlecht'

Even geen Rode Duivel, maar: 'Italiaanse grootmacht aast op speler met verleden bij Westerlo en Anderlecht'
Foto: © photonews

Geen Lucas Stassin bij de Rode Duivels tegen Noord-Macedonië en Wales. De jongeling maakte dan weer wel indruk bij de beloften tegen ... Wales. Ondertussen komt er ook steeds meer aandacht voor hem.

Lucas Stassin kreeg geen oproeping voor de Rode Duivels tegen Noord-Macedonië en Wales, want hij werd doorgeschoven naar de beloften. Daarmee kon hij vrijdag uithalen tegen Wales: 0-7, met twee goals van Stassin.

AS Roma aast nu ook op Lucas Stassin

De gewezen speler van onder meer KVC Westerlo en RSC Anderlecht is aan een goed seizoen bezig, niet enkel bij de beloften van de Rode Duivels. Ook in Frankrijk maakt hij indruk bij Saint-Etienne: hij zit er al aan vier goals en twee assists in de Ligue 2 dit seizoen.

De aanvaller heeft ondertussen volgens Transfermarkt een marktwaarde van liefst 18 miljoen euro. Paris FC, Rennes, Brentford en nog een paar andere, meer exotische ploegen kwamen al bij Saint-Etienne aankloppen.

Een bod van meer dan 25 miljoen euro werd geweigerd en tot dusver blijft de Franse club weigerachtig tegen een transfer. Al blijft de aandacht wel enorm.

Volgens Ekrem Konur heeft nu ook AS Roma zich toegevoegd aan de topteams die er de jonge Belg graag zouden bij hebben. Of de Romeinen Saint-Etienne wél zover kunnen krijgen om hem te verkopen? Dat zal nog moeten blijken.

0 reacties
Anderlecht
Westerlo
Lucas Stassin

