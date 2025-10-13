Wales-coach Craig Bellamy verbiedt zijn spelers wel iets heel raar tegen Rode Duivels

Wales-coach Craig Bellamy verbiedt zijn spelers wel iets heel raar tegen Rode Duivels
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Craig Bellamy blijft ook als bondscoach van Wales een bijzonder figuur. De voormalige assistent van Vincent Kompany bij Anderlecht heeft altijd al een reputatie gehad van intensiteit, emotie en strikte discipline — en dat blijkt ook nu hij aan het roer staat van de nationale ploeg van Wales.

Wie hem bij Anderlecht meemaakte, weet hoe hevig hij kon zijn. Bellamy raakte ooit bijna slaags met de coach van OH Leuven tijdens een jeugdwedstrijd, en zijn vertrek bij Anderlecht na een zware depressie maakte diepe indruk op Kompany en de spelersgroep. Wat toen minder bekend raakte: na een meningsverschil met Kompany weigerde Bellamy anderhalve dag met hem te praten, schrijft LDH.

Diezelfde vasthoudendheid toont hij nu als bondscoach. Bellamy heeft bij Wales een reeks opmerkelijke regels ingevoerd om het nationale gevoel te versterken. Zo verbiedt hij zijn spelers om hun truitje na een wedstrijd te ruilen met tegenstanders, een traditie die in het internationale voetbal nochtans heel gebruikelijk is.

Smartphones zijn verboden aan tafel bij Bellamy

Volgens Bellamy moeten de spelers zó trots zijn op hun land dat ze hun shirt niet willen afstaan. “Het symbool van Wales draag je met eer, niet om te verkopen of weg te geven", zou hij gezegd hebben. Ook het gooien van het shirt op de grond na een match is verboden, om het embleem van het land niet te ‘bevuilen’.

Daarnaast hecht Bellamy enorm veel belang aan teamgeest en discipline. Tijdens de maaltijden mag niemand de tafel verlaten voor de kapitein het teken geeft. Smartphones zijn verboden aan tafel, en om de samenhorigheid te bevorderen liet hij zelfs ronde tafels installeren zodat spelers met iedereen in contact blijven.

Bellamy’s aanpak oogt streng, maar past perfect bij zijn reputatie: een man die leeft voor zijn sport en zijn land, en die van zijn spelers eist dat ze dat ook doen. In Wales noemen ze hem al “de generaal met het draakshirt”, een titel die hij, gezien zijn vuur en passie, met trots lijkt te dragen.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Anderlecht
België

Meer nieuws

Terwijl er twijfels zijn in België is het geloof groot bij Welshmen: geloof in stunt is er

Terwijl er twijfels zijn in België is het geloof groot bij Welshmen: geloof in stunt is er

11:00
LIVE: Twee wijzigingen in de basis bij Rode Duivels? Bondscoach Rudi Garcia ook onder druk

LIVE: Twee wijzigingen in de basis bij Rode Duivels? Bondscoach Rudi Garcia ook onder druk

10:15
Dit zijn de verwachte elf Rode Duivels die vanavond aan de aftrap komen tegen Wales

Dit zijn de verwachte elf Rode Duivels die vanavond aan de aftrap komen tegen Wales

09:30
8
Marc Wilmots zegt iets wat ook Duivels zelf niet graag gaan horen: "Tussen de 10de en 15de plaats"

Marc Wilmots zegt iets wat ook Duivels zelf niet graag gaan horen: "Tussen de 10de en 15de plaats"

09:00
Courtois ziet dat "ze me gaan vervangen", Rudi Garcia spreekt hem alvast tegen

Courtois ziet dat "ze me gaan vervangen", Rudi Garcia spreekt hem alvast tegen

08:40
"Jullie laten me soms lachen" - Rudi Garcia spot met de Belgische supporters, pers en analisten Interview

"Jullie laten me soms lachen" - Rudi Garcia spot met de Belgische supporters, pers en analisten

08:00
6
Lionel Messi wijst ineens een jonge Belg aan als "toekomstige grote van het voetbal"

Lionel Messi wijst ineens een jonge Belg aan als "toekomstige grote van het voetbal"

10:30
2
Thibaut Courtois ziet het al drie wedstrijden lang gebeuren bij de Rode Duivels

Thibaut Courtois ziet het al drie wedstrijden lang gebeuren bij de Rode Duivels

07:00
Radja Nainggolan heeft er nog geen genoeg van en reageert op roddels die hem achtervolgen

Radja Nainggolan heeft er nog geen genoeg van en reageert op roddels die hem achtervolgen

11:20
Na alle kritiek tegen Noord-Macedonië: Vanhaezebrouck neemt het op voor de Rode Duivels

Na alle kritiek tegen Noord-Macedonië: Vanhaezebrouck neemt het op voor de Rode Duivels

22:30
8
Radja Nainggolan rekent af: "Respectloos! Dat hoofdstuk heb ik nooit kunnen afsluiten"

Radja Nainggolan rekent af: "Respectloos! Dat hoofdstuk heb ik nooit kunnen afsluiten"

07:20
1
"Komen voor winst", maar Garcia houdt al rekening met feit dat België ook niet wint van Wales

"Komen voor winst", maar Garcia houdt al rekening met feit dat België ook niet wint van Wales

19:00
Bondscoach van Wales haalt uit naar ons land over... Vincent Kompany

Bondscoach van Wales haalt uit naar ons land over... Vincent Kompany

17:30
6
Fabio Capello doet wel heel straffe onthullingen over Ronaldo: "Feesten en vrouwen"

Fabio Capello doet wel heel straffe onthullingen over Ronaldo: "Feesten en vrouwen"

10:00
Ondanks alle problemen in België neemt DAZN een opvallende beslissing

Ondanks alle problemen in België neemt DAZN een opvallende beslissing

07:40
6
Na de Italiaanse pers ziet nu ook een legende van Juventus het somber in voor Loïs Openda

Na de Italiaanse pers ziet nu ook een legende van Juventus het somber in voor Loïs Openda

16:30
Van de Rode Duivels naar de beloften: "In zekere zin een stap achteruit, maar..."

Van de Rode Duivels naar de beloften: "In zekere zin een stap achteruit, maar..."

16:00
"Ik krijg opmerkingen": Marc Degryse zou één iets aan zichzelf willen veranderen De derde helft

"Ik krijg opmerkingen": Marc Degryse zou één iets aan zichzelf willen veranderen

06:30
De hereniging die we allemaal willen zien: Messi en Suarez wachten op... Neymar

De hereniging die we allemaal willen zien: Messi en Suarez wachten op... Neymar

23:00
2
"Het levert niets op": Deze vier (!) wijzigingen in basiself nodig na duel tegen Noord-Macedonië

"Het levert niets op": Deze vier (!) wijzigingen in basiself nodig na duel tegen Noord-Macedonië

20:00
7
Transfernieuws en Transfergeruchten 12/10: Onyedika

Transfernieuws en Transfergeruchten 12/10: Onyedika

21:40
Johan Boskamp heel scherp voor bondscoach Rudi Garcia: "Ik had hem nooit gewisseld"

Johan Boskamp heel scherp voor bondscoach Rudi Garcia: "Ik had hem nooit gewisseld"

14:30
3
STVV neemt afscheid van grote legende

STVV neemt afscheid van grote legende

21:20
Blijven dan maar? Zware extra voorwaarde voor transfer van Onyedika naar Galatasaray

Blijven dan maar? Zware extra voorwaarde voor transfer van Onyedika naar Galatasaray

21:40
4
Zinédine Zidane komt met duidelijk statement om bondscoach van Frankrijk te worden

Zinédine Zidane komt met duidelijk statement om bondscoach van Frankrijk te worden

22:00
"Vroeger had ik een kopstoot verkocht" - Fred Vanderbiest is wel héél wat milder geworden

"Vroeger had ik een kopstoot verkocht" - Fred Vanderbiest is wel héél wat milder geworden

21:00
6
Ajax-trainer krijgt serieuze tip na match van Belgische beloften

Ajax-trainer krijgt serieuze tip na match van Belgische beloften

15:00
Luc Nilis heel openhartig: "Ik heb me elke avond in slaap geweend"

Luc Nilis heel openhartig: "Ik heb me elke avond in slaap geweend"

14:00
Gilles De Bilde zegt dikke dankjewel aan Vincent Mannaert: "Hij stelde het zelf voor"

Gilles De Bilde zegt dikke dankjewel aan Vincent Mannaert: "Hij stelde het zelf voor"

20:30
1
Rik De Mil? Johan Boskamp noemt twee andere namen als nieuwe coach voor Union SG

Rik De Mil? Johan Boskamp noemt twee andere namen als nieuwe coach voor Union SG

19:30
Belgische middenvelder speelt bij elke ploeg ter wereld... als hij fit is: "Moeiteloos Rode Duivel"

Belgische middenvelder speelt bij elke ploeg ter wereld... als hij fit is: "Moeiteloos Rode Duivel"

13:00
1
Vader van Remco Evenepoel vergelijkt zoon met Kompany: "Voor Remco is dat hetzelfde verhaal"

Vader van Remco Evenepoel vergelijkt zoon met Kompany: "Voor Remco is dat hetzelfde verhaal"

17:00
1
Bayat spreekt met Union over vertrek van Rik De Mil

Bayat spreekt met Union over vertrek van Rik De Mil

18:30
Marc Degryse blikt vooruit voor de Rode Duivels: "Frustrerend en gevaarlijk"

Marc Degryse blikt vooruit voor de Rode Duivels: "Frustrerend en gevaarlijk"

12/10
1
Vertrek Pocognoli ook slecht nieuws voor bepaalde Union-spelers?

Vertrek Pocognoli ook slecht nieuws voor bepaalde Union-spelers?

18:00
1
Profvoetballer maakt het wel heel bont: geflitst aan 224 km/u zonder rijbewijs

Profvoetballer maakt het wel heel bont: geflitst aan 224 km/u zonder rijbewijs

15:00
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 11
Standard Standard 17/10 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 18/10 Westerlo Westerlo
OH Leuven OH Leuven 18/10 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 18/10 Charleroi Charleroi
Cercle Brugge Cercle Brugge 19/10 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 19/10 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 19/10 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 19/10 KAA Gent KAA Gent

Nieuwste reacties

cartman_96 cartman_96 over Lionel Messi wijst ineens een jonge Belg aan als "toekomstige grote van het voetbal" TIGERMANIA TIGERMANIA over "Jullie laten me soms lachen" - Rudi Garcia spot met de Belgische supporters, pers en analisten cartman_96 cartman_96 over "Vroeger had ik een kopstoot verkocht" - Fred Vanderbiest is wel héél wat milder geworden Swakke25 Swakke25 over Ondanks alle problemen in België neemt DAZN een opvallende beslissing pief pief over Dit zijn de verwachte elf Rode Duivels die vanavond aan de aftrap komen tegen Wales Admiraal F Admiraal F over Bondscoach van Wales haalt uit naar ons land over... Vincent Kompany cartman_96 cartman_96 over Blijven dan maar? Zware extra voorwaarde voor transfer van Onyedika naar Galatasaray cartman_96 cartman_96 over "Het levert niets op": Deze vier (!) wijzigingen in basiself nodig na duel tegen Noord-Macedonië Snipergoal Snipergoal over Radja Nainggolan rekent af: "Respectloos! Dat hoofdstuk heb ik nooit kunnen afsluiten" Gone D'OL Gone D'OL over Na alle kritiek tegen Noord-Macedonië: Vanhaezebrouck neemt het op voor de Rode Duivels Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved