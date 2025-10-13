Wales-coach Craig Bellamy verbiedt zijn spelers wel iets heel raar tegen Rode Duivels

Craig Bellamy blijft ook als bondscoach van Wales een bijzonder figuur. De voormalige assistent van Vincent Kompany bij Anderlecht heeft altijd al een reputatie gehad van intensiteit, emotie en strikte discipline — en dat blijkt ook nu hij aan het roer staat van de nationale ploeg van Wales.

Wie hem bij Anderlecht meemaakte, weet hoe hevig hij kon zijn. Bellamy raakte ooit bijna slaags met de coach van OH Leuven tijdens een jeugdwedstrijd, en zijn vertrek bij Anderlecht na een zware depressie maakte diepe indruk op Kompany en de spelersgroep. Wat toen minder bekend raakte: na een meningsverschil met Kompany weigerde Bellamy anderhalve dag met hem te praten, schrijft LDH.

Diezelfde vasthoudendheid toont hij nu als bondscoach. Bellamy heeft bij Wales een reeks opmerkelijke regels ingevoerd om het nationale gevoel te versterken. Zo verbiedt hij zijn spelers om hun truitje na een wedstrijd te ruilen met tegenstanders, een traditie die in het internationale voetbal nochtans heel gebruikelijk is.

Smartphones zijn verboden aan tafel bij Bellamy

Volgens Bellamy moeten de spelers zó trots zijn op hun land dat ze hun shirt niet willen afstaan. “Het symbool van Wales draag je met eer, niet om te verkopen of weg te geven", zou hij gezegd hebben. Ook het gooien van het shirt op de grond na een match is verboden, om het embleem van het land niet te ‘bevuilen’.

Daarnaast hecht Bellamy enorm veel belang aan teamgeest en discipline. Tijdens de maaltijden mag niemand de tafel verlaten voor de kapitein het teken geeft. Smartphones zijn verboden aan tafel, en om de samenhorigheid te bevorderen liet hij zelfs ronde tafels installeren zodat spelers met iedereen in contact blijven.





Bellamy’s aanpak oogt streng, maar past perfect bij zijn reputatie: een man die leeft voor zijn sport en zijn land, en die van zijn spelers eist dat ze dat ook doen. In Wales noemen ze hem al “de generaal met het draakshirt”, een titel die hij, gezien zijn vuur en passie, met trots lijkt te dragen.