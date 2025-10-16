Eenmalig Rode Duivel debuteerde bij andere nationale ploeg: "Blij met mijn beslissing"

Hannes Delcroix (ex-Anderlecht) kwam afgelopen interlandperiode in actie voor Haïti. In een interview met Het Nieuwsblad blikte hij terug op zijn debuut daar.

Hannes Delcroix heeft het bij Burnley niet gemakkelijk, vanwege weinig speeltijd. De voormalige Anderlecht-speler komt praktisch niet meer in actie voor de A-ploeg daar, al waren de voorbije weken wel wat aangenamer.

Hij was namelijk mee met de nationale ploeg van Haïti, tegen Honduras mocht hij zelfs zijn debuut maken. Delcroix was in het verleden ook één keer Rode Duivel, maar dat kan hij nu dus niet opnieuw worden.

Geen Rode Duivels meer voor Hannes Delcroix

"Ze hadden mij het al een paar keer gevraagd. De bondscoach had mij zelfs al gecontacteerd toen ik nog Belgisch jeugdinternational was. Ik kreeg ook heel veel berichten van fans en spelers om voor Haïti te kiezen", zegt de centrale verdediger bij Het Nieuwsblad.

Spijt heeft hij zeker niet. "Duckens Nazon en Jean-Ricner Bellegarde hebben mij bijvoorbeeld gebeld om me te overtuigen. Ik ben blij dat ik de beslissing heb gemaakt, want het is een speciale ervaring."

Delcroix besefte zelf goed dat zijn kansen op een selectie voor de Rode Duivels enorm klein waren. "Spelen voor België was ook mooi, maar het was een eenmalige ervaring. De ambitie had ik nog wel, maar het is al lang geleden ondertussen. Ik speel niet bij Burnley dus ik verwachtte ook al een tijdje geen selectie meer."