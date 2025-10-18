Vincent Kompany kan record breken tegen Club Brugge

Onder leiding van Vincent Kompany heeft Bayern München vanavond Borussia Dortmund verslagen. Daarmee komt de club op elf opeenvolgende zeges sinds de start van het seizoen.

Kompany behoudt foutloos rapport

Bayern München won met 2-1 van Borussia Dortmund in het Olympiastadion van München. De doelpunten kwamen van Jamal Musiala en Harry Kane. Met deze overwinning blijft het team van Kompany ongeslagen in alle competities.

Bayern heeft nu 7 op 7 in de competitie gepakt. In de Champions League haalden ze 2 zeges in evenveel wedstrijden. De troepen van Kompany wonnen ook al de Supercup en hun bekerwedstrijd dit seizoen.

Record breken

Daarom evenaren ze de 33 op 33 van Dortmund in het seizoen 2015-2016. Het record kan volgende week sneuvelen tegen Club Brugge. De troepen van Nicky Hayen zijn dan in München te gast voor de volgende match in de Champions League.

Vorig seizoen was er nog veel kritiek op Kompany, maar die lijkt dit jaar helemaal te verstommen met de resultatenreeks die onze landgenoot in Duitsland aan het neerzetten is.





De wedstrijden volgen elkaar snel op, het is uitkijken hoever Kompany kan geraken met zijn straffe reeks. Wat elke wedstrijd die je speelt, komt de eerste nederlaag een stapje dichter. Eerstvolgende opdracht: blauwzwart.