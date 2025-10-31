KRC Genk-Anderlecht op donderdag: dit zijn de speeldata van de 1/8e finales in de Croky Cup

De kalender voor de achtste finales van de Croky Cup is bekendgemaakt. Hier vind je het overzicht van alle wedstrijden, die plaatsvinden van 2 tot en met 4 december.

Er waren weinig verrassingen bij het intrede van de eersteklassers in de beker. Alleen Westerlo ging onderuit, tegen Beerschot. Enkele uren na de laatste wedstrijden van gisteravond en na de loting werd ook de kalender vastgelegd.

De acht wedstrijden worden gespeeld van dinsdag 2 tot en met donderdag 4 december, telkens om 20u30. Genk-Anderlecht, het topaffiche van deze achtste finales, staat gepland op donderdag, net als Charleroi-KV Mechelen.

Standard en La Louvière spelen daarentegen al op dinsdag, respectievelijk tegen Dender en Beerschot. Union neemt het woensdag in het Dudenpark op tegen Zulte Waregem. Ook Antwerp, STVV, OHL, Club Brugge, Cercle Brugge en KAA Gent spelen die dag.

Het volledige overzicht:

Dinsdag 2 december:
20u30 : Beerschot - La Louvière
20u30 : Dender - Standard

Woensdag 3 december:
20u30 : Union - Zulte Waregem
20u30 : Antwerp - STVV
20u30 : OH Leuven - Club Brugge
20u30 : Cercle Brugge - KAA Gent

Donderdag 4 december:
20u30 : KRC Genk - Anderlecht
20u30 : Charleroi - KV Mechelen

