Nainggolan heel openhartig over zijn moeilijke jeugd: "Ik was een minigangster"

Radja Nainggolan heeft in zijn carrière al veel over zich heen gekregen: flamboyant, opstandig, zelfs berucht. Maar in het VRT-programma Het huis toonde de voormalige Rode Duivel een heel andere kant.

De 37-jarige Antwerpenaar vertelde er openhartig over zijn moeilijke jeugd en de diepe littekens die die periode heeft nagelaten.

De ex-voetballer groeide op in armoede. Zijn moeder Lizy had al drie kinderen toen ze zijn vader Marianus Nainggolan, een Indonesische meubelmaker, leerde kennen. Samen kregen ze een tweeling: Radja en zijn zus Riana. Maar het geluk was van korte duur.

Toen de tweeling vijf jaar oud was, vertrok hun vader voorgoed naar Indonesië en liet hij het gezin achter met schulden. “Door mijn vader zijn we bij het OCMW beland”, vertelt Nainggolan. “Mijn moeder werkte dag en nacht, zelfs in het zwart, om ervoor te zorgen dat we iets konden eten. Soms zag ik haar twee dagen niet.”

Die harde start heeft hem gevormd. “Mijn moeder deed er alles aan zodat mijn zus en ik niets tekortkwamen. Daarom haat ik mijn vader ook zo hard", zegt hij zonder omwegen. De band met zijn moeder bleef heilig, tot het einde.





Radja Nainggolan moest stelen om te overleven

Toen Radja 22 was, koos zijn moeder — die aan uitgezaaide kanker leed — voor euthanasie. Op haar sterfbed vroeg ze hem om de familie te beschermen. “Zo’n belangrijk persoon verliezen geeft je kracht om nog meer te geven,” vertelt hij.

Nainggolan besefte pas later hoezeer het voetbal zijn leven veranderde. “Als ik op jonge leeftijd de stap naar Italië niet had gezet, had het slecht met me kunnen aflopen", zegt hij. “Het voetbal heeft me echt gered.”

Toch kijkt hij zonder schaamte terug op zijn jeugd. “Als kind was ik een minigangster. We stalen kleine dingen, gewoon om te overleven. Als je niets hebt, moet je iets zoeken om te hebben. Dat was overleven in mijn ogen. Op dat moment kan je gewoon niet anders.”