De andere Bertaccini: terwijl Adriano schittert bij Anderlecht toont ook zijn broer zich

Het was een mooi weekend voor de familie Bertaccini. Terwijl Adriano een sterke wedstrijd speelde en een knap doelpunt maakte tegen KV Mechelen, scoorde Paolino zijn tweede doelpunt van het seizoen voor UR Namur.

Je hoeft de naam Paolino Bertaccini bijna niet te horen om te begrijpen dat hij "de broer van" is: de gelijkenis is treffend… al is het in dit geval eerder Adriano, de jongste, die als twee druppels water op zijn oudere broer lijkt. Helaas voor Paolino denken de meesten bij de naam Bertaccini vooral aan zijn kleine broer, en dat heeft te maken met hun duidelijk verschillende carrières.

Toch: in het begin liep Paolino Bertaccini ook rond in prestigieuze jeugdopleidingen, zoals die van Standard, Club Brugge en Genk. Net als Adriano trok hij daarna naar Oostenrijk, waar het voor hem iets beter liep.

Maar terwijl Adriano zou doorbreken bij RFC Luik, deed Paolino er wat langer over om terug te keren naar België. Intussen maakte zijn jongere broer indruk bij STVV en nu bij Anderlecht, waardoor de naam Bertaccini alom bekend werd, synoniem met doelpunten bij de vleet, zowel in de Challenger Pro League als in de Jupiler Pro League.

Eerste nationale als opstap naar het profniveau voor Bertaccini?

Paolino Bertaccini zal voorlopig nog wat geduld moeten uitoefenen. Na tests bij clubs uit de 1B, Olympic en Francs Borains, moest hij zich tevredenstellen met een contract in Eerste nationale. Dat ontmoedigt hem echter niet, want hij vertelde destijds dat hij ook zo’n uitdaging kon waarderen.

Het is dus bij UR Namur dat Paolino Bertaccini deze zomer zijn carrière nieuw leven heeft ingeblazen. Een assist in zijn eerste wedstrijd, een doelpunt in zijn vijfde: individueel begon het veelbelovend. Probleem is dat de Merles een erg moeilijk seizoen doormaken en momenteel laatste staan in hun reeks De verplaatsing dit weekend naar de U23 van Union, de voorlaatste, was dan ook van groot belang.

En terwijl Adriano Bertaccini een prachtig doelpunt maakte tegen KV Mechelen, liet zijn oudere broer bij Namur het net trillen en hielp hij zijn ploeg aan de eerste overwinning van het seizoen (2-4). Nog niet genoeg om Union U23 in het klassement voorbij te steken, maar misschien wel om de negatieve spiraal te doorbreken.