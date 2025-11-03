Racisme-incident in Franse Ligue 1 met voormalige JPL-speler: "Dit is gewoon waanzinnig"

Racisme-incident in Franse Ligue 1 met voormalige JPL-speler: "Dit is gewoon waanzinnig"
Foto: © photonews

De coach van Le Havre, Didier Digard, beschuldigt de voormalige Standard-speler Aron Dønnum van racisme. De Noorse winger heeft zich intussen verdedigd.

Maar hoe zijn zulke zware beschuldigingen van de Havre-coach eigenlijk ontstaan? Toulouse en Le Havre namen het zondag tegen elkaar op in de Ligue 1. Aron Dønnum stond in de basis bij Toulouse, maar kwam in opspraak na een opvallende fase.

Na een duel met Simon Ebonog beschuldigden de staf en het bestuur van Le Havre hem ervan racistische uitspraken te hebben gedaan. De voormalige speler van Standard maakte met zijn hand een beweging onder zijn neus, waarschijnlijk om een slechte geur aan te duiden.

De coach van Le Havre reageerde voor de microfoon van Ligue 1+ en sprak over "een maatschappelijk probleem in Frankrijk". "Hier raakt het aan de mens zelf, dit is niet langer sport. Sport is er voor integratie. Samen, allemaal gelijk. De scheidsrechter stond op een centimeter afstand. Ik wil best geloven dat hij het niet heeft gezien, maar het is heel ernstig."

Aron Dønnum ontkent

Aron Dønnum kan binnenkort worden opgeroepen door de disciplinaire commissie van de LFP, die zijn zaak zal onderzoeken. De speler riskeert een schorsing van tien wedstrijden als zijn gedrag wordt bevestigd.

De winger ontkent elke racistische daad. "Het eerste wat ik ruik, is zijn adem. Ik doe dit (maakt een gebaar met zijn hand voor zijn neus) omdat het slecht ruikt. Dat heeft niets met racisme te maken. Ik begrijp niet waarom ze dat zeggen. Misschien had ik dat bij niemand moeten doen. Maar in plaats van ruzie te maken, zoals ik normaal zou doen, deed ik dat en liep ik weg."

"Het is niet de eerste keer dat ik dat doe. Ik heb het al eerder gedaan, en mijn ploegmaats ook. Het is echt niets… Voor mij is dit waanzinnig. Gewoon waanzinnig. Ik ben heel, heel verdrietig. Heel, heel, heel verdrietig. Het is erg ongemakkelijk om me hierover te moeten verantwoorden, ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik voel me triest", besluit de speler volgens RMC Sport.

