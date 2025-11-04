Filip Joos trekt stevig van leer tegen Lothar D'Hondt: "Ik vind dit schorsingsmateriaal"

Union SG ging het afgelopen weekend met de drie punten aan de haal aan de Gaverbeek. De leider in de Jupiler Pro League kreeg daarbij wel ongewild de hulp van ref Lothar D'Hondt, die letterlijk een voet had in de eerste Brusselse treffer. Tot grote frustratie van analist Filip Joos.

Zulte Waregem hield het afgelopen weekend lange tijd gelijke tred met Union, tot Kevin Rodríguez in de 38ste minuut diep werd gestuurd en beheerst de score opende: 0-1. Maar de thuisploeg was niet te spreken over de voorafgaande fase bij dat doelpunt.

Jeppe Erenbjerg wilde de bal namelijk controleren op het middenveld, maar werd volledig op het verkeerde been gezet door Lothar D'hondt, die het leer met de voet in een andere richting caprioleerde. Union pikte op, en niet veel later lag de bal in het mandje.

Filip Joos niet te spreken over Lardot

Analist en voetbalcommentator Filip Joos was bij voetbalpodcast 90 Minutes niet te spreken over de actie van D'Hondt en nam zelfs het woord "dwaling" in de mond. Waarna Joos iets steviger van leer trok tegen D'Hondt, die verklaarde dat hij de bal niet geraakt had. Iets wat op de beelden gemakkelijk te weerleggen is.

"We moeten het hebben over de schandalige leugen van Lothar D'Hondt, want je weet dat je hem raakt", liet Joos er geen twijfel over bestaan. "Hij zegt dat hij hem niet geraakt heeft. Ik vind dit schorsingsmateriaal. Als arbiter ben je er voor de waarheid."





"En je kan die niet altijd bereiken, maar dit is het makkelijkste moment om aan de waarheid te geraken, want je hebt het letterlijk aan den lijve ondervonden. Dit is om te zeggen: je moet dit jaar niet meer komen. En misschien moet je je badge afgeven", aldus Joos.

De goal van Rodríguez bleek uiteindelijk doorslaggevend. Nog voor de rust zorgde Marc Giger voor de 0-2, waarna het na de pauze ook snel richting 0-3 ging. Goals van Erenbjerg (strafschop) en Promise David legden de eindstand vast op 1-4.