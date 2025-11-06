Anderlecht ziet definitief af van komst voormalig toptalent

RSC Anderlecht beleeft voorlopig een eerder wisselvallig seizoen, al doet de derde plaats anders vermoeden. Paars-Wit moet na enkele moeilijke jaren nog altijd op de centen letten. Eén verrassende transfer lijken de Brusselaars nu uit hun hoofd te zetten.

Anderlecht-coach Besnik Hasi moest dit seizoen al de nodige kritiek slikken van de fans, die zich niet altijd kunnen vinden in de wijze waarop de Brusselaars zich presenteren op het veld. Anderlecht staat immers nog steeds voor flitsend champagnevoetbal, waarmee het vroeger groot werd.

Dat champagnevoetbal wordt ook in de jeugdopleiding nog steeds gepredikt. Die aanpak bracht al geweldige talenten voort, zoals Vincent Kompany, Romelu Lukaku en Jérémy Doku. En ook Julien Duranville behoort met zijn talent in dat rijtje thuis.

Duranville dan toch niet naar Anderlecht

Duranville brak door bij Anderlecht en versierde een mooie transfer naar de Duitse grootmacht Borussia Dortmund. Daar wil het voorlopig nog niet echt vlotten voor de winger, die met de nodige blessures kampt en op dit moment nog niet helemaal fit is.

Dat weerhield Anderlecht er echter niet van om Duranville opnieuw naar Brussel te willen halen. Het Laatste Nieuws meldde dat RSCA zijn voormalige goudhaantje afgelopen zomer wilde huren, wat we eerder al schreven.



Transferspecialist Sacha Tavolieri komt nu op X met een nieuwe update in het dossier. Anderlecht zou het deze winter niet opnieuw willen proberen bij Duranville en heeft nog geen nieuwe actie ondernomen. Het is ook de vraag of Anderlecht een huur financieel kan en wil bekostigen van een speler die blessuregevoelig is.