Renard aan het werk: 'Anderlecht wil flankspeler die deze zomer nog bijna naar Club Brugge ging'

RSC Anderlecht heeft de wind eindelijk in de zeilen. Na de 1-0 zege tegen Club Brugge willen ze doorgaan op dat elan de komende weken en maanden. Het wil zich deze winter ook maar wat graag extra versterken.

Anderlecht is al een tijdje bezig met de voorbereiding op de wintermercato. Daarbij zijn al een paar namen met het nodige talent opgedoken. Zo is er het verhaal van de Pool Oskar Pietuszewski, die wel heel veel geld zou moeten kosten.

Club Brugge lukte het niet, gaat Anderlecht hem wél inlijven?

En dus kijken ze bij paars-wit ook al verder. Daarbij zijn ze een paar weken geleden al uitgekomen bij Noah Edjouma, een 20-jarige flankspeler van Toulouse.

Bij die Franse club krijgt de rechterflankspeler weinig speelkansen, waardoor hij in januari mogelijk al andere oorden zou willen gaan opzoeken.

Edjouma heeft een marktwaarde van drie miljoen euro

Afgelopen zomer aasde ook Club Brugge al op hem, nu lijkt RSC Anderlecht de grootste kanshebber te zijn - al klinkt het in de Franse media dat er nog veel andere ploegen interesse tonen in de winger.





Volgens Transfermarkt wordt zijn marktwaarde op drie miljoen euro geschat. Maar paars-wit krijgt concurrentie, want ook clubs uit de vijf grote Europese competities volgen hem. Hij heeft nog een contract tot juni 2027.