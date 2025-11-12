'Speelt Antwerp deze winter volgende sterkhouder kwijt? Nieuwe gegadigde duikt op'

Royal Antwerp FC zag deze zomer heel wat sterkhouders vertrekken. Mogelijk zal dat ook deze winter opnieuw gebeuren, want er wordt aan de mouw van Zeno Van Den Bosch getrokken. En dat lijkt steeds nadrukkelijker te worden.

Antwerp beleeft tot dusver geen makkelijk jaar in de Jupiler Pro League en dat zal de komende maanden niet meteen anders gaan worden. En dus is de vraag wat ze gaan doen de rest van het seizoen.

Mogelijk zullen er deze winter opnieuw een paar spelers gaan vertrekken, al kan het evengoed ook zijn dat er een paar spelers worden aangekocht om onderaan weg te raken - al zal veel afhankelijk zijn van de financiën.

Misschien dat een dure, uitgaande transfer op dat gebied deugd kan doen om de kas een beetje te spijzen. In die optiek zou de verkoop van Zeno Van Den Bosch mogelijk wel van pas kunnen komen.

Italiaanse interesse in Zeno Van Den Bosch

De 22-jarige verdediger heeft een aflopend contract op de Bosuil en dus is het sowieso tijd om te gaan ageren als ze nog geld voor hem willen vangen - tenzij ze zijn contract nog kunnen openbreken.

Er is al langer Italiaanse interesse en nu zou ook Fiorentina zich opnieuw roeren voor Zeno Van Den Bosch. Eerder was er ook al de belangstelling van Lecce.

