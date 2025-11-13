Binnenkort een terugkeer naar Europa voor Amuzu? Voormalige Anderlecht-speler spreekt zich uit over toekomst

Francis Amuzu herleeft bij Grêmio. De voorbije dagen deden geruchten de ronde over interesse uit Turkije.

Francis Amuzu had het niet makkelijk tijdens zijn eerste maanden in Brazilië. Naast de taalbarrière zorgden meerdere blessures ervoor dat zijn integratie in het team vertraagde. Zo kende hij deze zomer een moeilijke periode, met slechts één invalbeurt in elf competitiewedstrijden.

Maar sinds september gaat het beter. Van de bank komen om te scoren én een assist te geven tegen Esporte Clube Vitória deed hem enorm deugd. Sindsdien heeft Amuzu zijn plek heroverd: hij stond vier wedstrijden op rij in de basis in het Campeonato Brasileiro.

Tot het einde van zijn contract?

De voorbije dagen werd zijn naam gelinkt aan Turkije. Volgens journalist Leonardo Müller zou Kocaelispor (de club waar momenteel Joseph Nonge speelt) een huurvoorstel hebben gedaan tot het einde van het seizoen, met een aankoopoptie.

Maar Grêmio zou niet geneigd zijn dat aanbod te accepteren. Gecontacteerd door het medium Soccer News Grêmio, ontkende Amuzu bovendien dat hij op uitleenbasis naar Turkije zou vertrekken.

Wel bleef hij iets vager over de vraag of hij in 2026 nog bij de club zal spelen. "We zullen wel zien wat er gebeurt", antwoordde hij. Francis Amuzu heeft nog één jaar contract bij Grêmio.