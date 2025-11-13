De onwaarschijnlijk grote inschattingsfout van Riemer en Fredberg bij Anderlecht: "Doet me denken aan Kanté"

Foto: © photonews

Bij Anderlecht hadden ze hem al jaren in huis, maar blijkbaar zag enkel Vincent Kompany echt welk talent Noah Sadiki was. Onder de Deense tandem Brian Riemer en Jesper Fredberg werd hij zonder veel discussie verkocht aan Union Saint-Gilloise voor amper 900.000 euro. 

Vandaag, 2,5 jaar later, wordt zijn marktwaarde al op 17 miljoen euro geschat en die blijft stijgen. De middenvelder van Sunderland is uitgegroeid tot één van de sensaties van het seizoen in de Premier League.

Eén van de ontdekkingen van de Premier League

Bij Union bloeide Sadiki open. Onder Alexander Blessin en Sébastien Pocognoli speelde hij meer dan honderd wedstrijden, won hij de titel en werd hij uitgeroepen tot beste jonge speler van het jaar in België. Zijn mix van loopvermogen, techniek en mentaliteit maakte hem een zeldzaam type speler. Toch kreeg hij bij Anderlecht nooit echt een kans. Een vergissing die nu steeds pijnlijker zichtbaar wordt.

The Guardian beschreef hem onlangs als “een ongekende revelatie”, iemand die van box tot box raast en Granit Xhaka de vrijheid geeft om wedstrijden te controleren. “Hij kan dribbelen, passen en tackelen", schreef het Britse dagblad. “En hij doet dat allemaal met een voorbeeldige attitude.” In Engeland noemen ze hem inmiddels een van de ontdekkingen van het seizoen.

Noah Sadiki zit in de top vijf in de statistieken

Ook in de statistieken valt Sadiki op. Hij behoort bij de top vijf van de Premier League wat betreft intercepties en gelopen kilometers. Zijn coach bij Sunderland, Régis Le Bris, ziet hem als een sleutelfiguur in het middenveld. De jongen die Anderlecht liet vertrekken, is nu een onmisbare pion in een van de meest intensieve competities ter wereld.

Bij de nationale ploeg van Congo is Sadiki intussen uitgegroeid tot een vaste waarde. Hij koos bewust voor het land van zijn ouders, ondanks zijn verleden bij de Belgische jeugdelftallen. “Ik geloof in het potentieel van deze generatie", zei hij onlangs. “Afrikaanse teams werken vandaag op Europees niveau.” Zijn keuze inspireerde al andere Belgo-Congolezen om hetzelfde te doen.

Volgens bondscoach Sébastien Desabre verbaast zijn succes niemand die hem kent. “Sadiki is intelligent, werkt keihard en begrijpt snel wat er van hem gevraagd wordt", zei hij in The Northern Echo. “Hij herinnert me soms aan N’Golo Kanté.” Dat soort lof klinkt niet vaak voor een speler die amper 20 jaar is.

Groot bod voor Sadiki?

Desabre bevestigde dat grote Premier League-clubs Sadiki nu al volgen. “Het is mogelijk dat er snel een groot bod komt", zei hij. “Maar voor zijn ontwikkeling is het beter dat hij nog even bij Sunderland blijft.” De Congolese bondscoach gelooft dat Sadiki binnen enkele jaren tot de beste middenvelders van Engeland zal behoren.

De Denen bij Anderlecht hadden geen geduld, geen vertrouwen en blijkbaar geen oog voor zijn potentieel. Wat nu als Vincent Kompany destijds wél zijn zin had gekregen en Sadiki de tijd had gekregen om te groeien? Misschien was Anderlecht vandaag sportief en financieel beter af. Wat vaststaat: de verkoop van Noah Sadiki voor 900.000 euro dreigt de grootste inschattingsfout van de Deense periode in Neerpede te worden.

1 reacties
