Was het bezoekje van Vincent Kompany aan Anderlecht wel zo onschuldig? Vince The Prince hartelijk ontvangen

De positieve wind die door Anderlecht waait sinds de start van het tijdperk Verschueren-Bornauw en de overwinning in de topper, kreeg woensdag een bijzonder vervolg in Neerpede.

Niet Romelu Lukaku dit keer, maar wel Vincent Kompany zelf kwam langs bij paars-wit. De huidige coach van Bayern München profiteerde van de interlandbreak om uitgebreid te praten met spelers en staf.

Kompany, die nog altijd een groot hart heeft voor Anderlecht, is bovendien een goede vriend van trainer Besnik Hasi. Hun ontmoeting verliep hartelijk en werd door de spelers met veel respect onthaald.

Vandenhaute weg, Kompany terug

Het bezoek volgt amper enkele dagen na het definitieve vertrek van Wouter Vandenhaute, die ook zijn aandelen verkocht, en de komst van het nieuwe duo Michaël Verschueren en Kenneth Bornauw aan de clubleiding.

De aanwezigheid van “Vince the Prince” in deze overgangsperiode werd dan ook gezien als een sterk symbolisch gebaar. Het onderstreept de hernieuwde band tussen het verleden en de toekomst van Anderlecht.





Werd er ook gesproken over De Cat?

Maar was het wel allemaal zo onschuldig? Intussen is uitgelekt dat Bayern München een oogje heeft op Nathan De Cat en met Vincent Kompany hebben ze natuurlijk de juiste man in huis om een extra troef op tafel te leggen.

Oorspronkelijk had Kompany zondag al de topper tegen Club Brugge willen bijwonen, maar zijn terugkeer uit München kwam net te laat. Zijn bezoek aan Neerpede maakte dat gemiste moment ruimschoots goed.

