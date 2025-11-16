'Geen goed nieuws voor Genk: transfersom van Mika Godts zou wel eens kunnen tegenvallen'

Vleugelaanvaller Mika Godts staat opnieuw in de belangstelling. Zijn prestaties bij Ajax trekken de aandacht van clubs uit Turkije en Italië, maar de mogelijke transfersom lijkt lager uit te vallen dan verwacht.

Loopbaan en doorbraak bij Ajax

Godts maakte in januari 2023 de overstap van KRC Genk naar Ajax. Hij debuteerde datzelfde seizoen voor de Amsterdammers, maar zijn definitieve doorbraak liet nog enige tijd op zich wachten. Onder trainer Francesco Farioli kreeg hij in het seizoen 2024/25 een vaste plaats in de basiself, wat resulteerde in 47 officiële wedstrijden.

In de huidige jaargang begon de Belg als invaller en kwam hij aanvankelijk nauwelijks in actie. Gaandeweg wist hij zich echter terug te knokken in de ploeg. Met vijf doelpunten en vier assists heeft hij inmiddels bijna zijn productie van het vorige seizoen geëvenaard.

Interesse van Besiktas en AS Roma

De Turkse club Besiktas toonde afgelopen zomer al belangstelling voor Godts, maar wist hem toen niet binnen te halen. Volgens lokale media blijft de club hopen op zijn komst. Tegelijkertijd wordt gemeld dat AS Roma hem eveneens op de radar heeft staan.

De Italiaanse pers benadrukt dat een overgang mogelijk voor een relatief bescheiden bedrag kan plaatsvinden. “Vanwege de teleurstellende prestaties en de financiële situatie, kan de transfersom mogelijk lager uitvallen”, klinkt het bij Tuttomercatoweb.

Ajax zou aanvankelijk een prijskaartje van minstens twintig miljoen euro hebben gehanteerd. Het is echter onzeker of dit bedrag daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. Transfermarkt waardeert de speler momenteel op dertien miljoen euro. Godts beschikt bovendien over een contract dat doorloopt tot medio 2029.

Voor KRC Genk is de situatie weinig gunstig. De club heeft recht op een doorverkooppercentage en hoopt daarom op een zo hoog mogelijke transfersom. Een lagere opbrengst zou betekenen dat de financiële meevaller voor Genk beperkt blijft.