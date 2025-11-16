'Geen goed nieuws voor Genk: transfersom van Mika Godts zou wel eens kunnen tegenvallen'

'Geen goed nieuws voor Genk: transfersom van Mika Godts zou wel eens kunnen tegenvallen'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Vleugelaanvaller Mika Godts staat opnieuw in de belangstelling. Zijn prestaties bij Ajax trekken de aandacht van clubs uit Turkije en Italië, maar de mogelijke transfersom lijkt lager uit te vallen dan verwacht.

Loopbaan en doorbraak bij Ajax

Godts maakte in januari 2023 de overstap van KRC Genk naar Ajax. Hij debuteerde datzelfde seizoen voor de Amsterdammers, maar zijn definitieve doorbraak liet nog enige tijd op zich wachten. Onder trainer Francesco Farioli kreeg hij in het seizoen 2024/25 een vaste plaats in de basiself, wat resulteerde in 47 officiële wedstrijden.

In de huidige jaargang begon de Belg als invaller en kwam hij aanvankelijk nauwelijks in actie. Gaandeweg wist hij zich echter terug te knokken in de ploeg. Met vijf doelpunten en vier assists heeft hij inmiddels bijna zijn productie van het vorige seizoen geëvenaard.

Interesse van Besiktas en AS Roma

De Turkse club Besiktas toonde afgelopen zomer al belangstelling voor Godts, maar wist hem toen niet binnen te halen. Volgens lokale media blijft de club hopen op zijn komst. Tegelijkertijd wordt gemeld dat AS Roma hem eveneens op de radar heeft staan.

De Italiaanse pers benadrukt dat een overgang mogelijk voor een relatief bescheiden bedrag kan plaatsvinden. “Vanwege de teleurstellende prestaties en de financiële situatie, kan de transfersom mogelijk lager uitvallen”, klinkt het bij Tuttomercatoweb.

Ajax zou aanvankelijk een prijskaartje van minstens twintig miljoen euro hebben gehanteerd. Het is echter onzeker of dit bedrag daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. Transfermarkt waardeert de speler momenteel op dertien miljoen euro. Godts beschikt bovendien over een contract dat doorloopt tot medio 2029.

Voor KRC Genk is de situatie weinig gunstig. De club heeft recht op een doorverkooppercentage en hoopt daarom op een zo hoog mogelijke transfersom. Een lagere opbrengst zou betekenen dat de financiële meevaller voor Genk beperkt blijft.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Ajax
KRC Genk
Mika Godts

Meer nieuws

"Match van zijn leven gespeeld": was dit de beste man op het veld in Kazachstan?

"Match van zijn leven gespeeld": was dit de beste man op het veld in Kazachstan?

23:00
'Saint-Etienne wil van hem af: vraagprijs van Lucas Stassin neemt forse duik'

'Saint-Etienne wil van hem af: vraagprijs van Lucas Stassin neemt forse duik'

22:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 16/11: Vermant - David - Verschaeren - Tzolis

Transfernieuws en Transfergeruchten 16/11: Vermant - David - Verschaeren - Tzolis

21:40
'Romeo Vermant krijgt concurrentie uit JPL voor transfer naar Bundesliga'

'Romeo Vermant krijgt concurrentie uit JPL voor transfer naar Bundesliga'

21:40
Meer informatie over blessure van sterkhouder Standard tijdens interlandbreak bekend

Meer informatie over blessure van sterkhouder Standard tijdens interlandbreak bekend

21:20
Frank Raes zegt welke ervaren pion moet thuisblijven om De Cat mee te nemen naar het WK

Frank Raes zegt welke ervaren pion moet thuisblijven om De Cat mee te nemen naar het WK

21:00
Geen Black Friday: Union SG pakt uit met alternatieve actie

Geen Black Friday: Union SG pakt uit met alternatieve actie

20:00
📷 "Neem het mij niet kwalijk": Ex-voorzitter van Belgische profclub schreeuwt om nieuwe bondscoach

📷 "Neem het mij niet kwalijk": Ex-voorzitter van Belgische profclub schreeuwt om nieuwe bondscoach

20:30
3
'Voormalig Portugees international op lijstje van Club Brugge'

'Voormalig Portugees international op lijstje van Club Brugge'

19:30
Frustraties Noa Lang met Antonio Conte groeien: hij wil al weg

Frustraties Noa Lang met Antonio Conte groeien: hij wil al weg

18:30
2
"Wat is het nut?" - Rudi Garcia reageert op de insinuaties rond Thibaut Courtois

"Wat is het nut?" - Rudi Garcia reageert op de insinuaties rond Thibaut Courtois

19:00
4
Er is een nieuwe piste opgedoken voor Yari Verschaeren, die Anderlecht moet verlaten

Er is een nieuwe piste opgedoken voor Yari Verschaeren, die Anderlecht moet verlaten

18:00
6
Anderlecht heeft piepjonge Braziliaan op de radar staan

Anderlecht heeft piepjonge Braziliaan op de radar staan

17:00
7
Match tegen Liechtenstein? "Trap je die er toch nog naast? Dan is het tijd om te stoppen"

Match tegen Liechtenstein? "Trap je die er toch nog naast? Dan is het tijd om te stoppen"

17:30
3
"Like father, like son" - Kevin De Bruyne duikt op in... Genk

"Like father, like son" - Kevin De Bruyne duikt op in... Genk

15:00
1
Rudi Garcia haalt één van de Jonge Duivels bij de A-ploeg voor duel met Liechtenstein

Rudi Garcia haalt één van de Jonge Duivels bij de A-ploeg voor duel met Liechtenstein

16:32
10
Belgisch talent - dichtbij Duivels - kreeg zijn transfer niet en vader werd er gek van: "Elke dag telefoons"

Belgisch talent - dichtbij Duivels - kreeg zijn transfer niet en vader werd er gek van: "Elke dag telefoons"

16:00
1
Dit was de grote kwelduivel van de Duivels: "De beste ter wereld stond op het veld"

Dit was de grote kwelduivel van de Duivels: "De beste ter wereld stond op het veld"

15:30
2
"Ik vind niet dat Vanaken qua passing, présence en aanwezig zijn in de box moet onderdoen voor De Bruyne"

"Ik vind niet dat Vanaken qua passing, présence en aanwezig zijn in de box moet onderdoen voor De Bruyne"

14:30
7
Absolute topcoach deelt opmerkelijk verhaal over Thibaut Courtois

Absolute topcoach deelt opmerkelijk verhaal over Thibaut Courtois

14:00
4
Zoon van Club Brugge-icoon maakt internationaal debuut, zijn broertje doet blauw-zwarte fans watertanden

Zoon van Club Brugge-icoon maakt internationaal debuut, zijn broertje doet blauw-zwarte fans watertanden

13:00
De woorden van Jeremy Doku zinderen na: bondscoach Rudi Garcia vol in de wind gezet Analyse

De woorden van Jeremy Doku zinderen na: bondscoach Rudi Garcia vol in de wind gezet

13:30
3
Vanhaezebrouck moet niets weten van harde kritiek op Rode Duivels: "Daar gaan mijn haren van rechtstaan"

Vanhaezebrouck moet niets weten van harde kritiek op Rode Duivels: "Daar gaan mijn haren van rechtstaan"

12:30
2
🎥 Beschamende taferelen: massale vechtpartij bij vriendschappelijk duel van de VS

🎥 Beschamende taferelen: massale vechtpartij bij vriendschappelijk duel van de VS

12:00
2
Sneuvelt het JPL-transferrecord? 'Atlético Madrid heeft 45 miljoen euro over voor Club-aanvaller'

Sneuvelt het JPL-transferrecord? 'Atlético Madrid heeft 45 miljoen euro over voor Club-aanvaller'

11:00
6
De enige echte: Sir Alex Ferguson verrast plots met grote complimenten voor Senne Lammens

De enige echte: Sir Alex Ferguson verrast plots met grote complimenten voor Senne Lammens

11:30
Buitenlandse pers is genadeloos voor Rode Duivels na 1-1 in Kazachstan: "Een blamage"

Buitenlandse pers is genadeloos voor Rode Duivels na 1-1 in Kazachstan: "Een blamage"

10:30
Imke Courtois is streng voor Rode Duivels en doet pijnlijke vaststelling

Imke Courtois is streng voor Rode Duivels en doet pijnlijke vaststelling

10:00
1
Robert Martinez (ex-bondscoach van België) krijgt plots zware kritiek uit onverwachte hoek

Robert Martinez (ex-bondscoach van België) krijgt plots zware kritiek uit onverwachte hoek

09:30
Bondscoach Rudi Garcia maakt zich niet populair: "Dat moet je echt niet doen"

Bondscoach Rudi Garcia maakt zich niet populair: "Dat moet je echt niet doen"

09:00
6
Op het slechtst mogelijke moment: Dick Advocaat krijgt plots flinke tegenslag

Op het slechtst mogelijke moment: Dick Advocaat krijgt plots flinke tegenslag

08:40
Brian Riemer laat punten liggen, Liechtenstein dan toch niet zo zwak? Zo gingen de andere kwalificatiematchen

Brian Riemer laat punten liggen, Liechtenstein dan toch niet zo zwak? Zo gingen de andere kwalificatiematchen

08:20
Jérémy Doku richt zich tot bondscoach Rudi Garcia: "Iedereen moet beter doen, ook de coach"

Jérémy Doku richt zich tot bondscoach Rudi Garcia: "Iedereen moet beter doen, ook de coach"

07:00
14
Moet de keepers-hiërarchie herbekeken worden? Matz Sels komt met duidelijke uitleg over tegendoelpunt

Moet de keepers-hiërarchie herbekeken worden? Matz Sels komt met duidelijke uitleg over tegendoelpunt

06:30
3
Marc Degryse fileert Theate: "Dat kan gewoon niet"

Marc Degryse fileert Theate: "Dat kan gewoon niet"

15/11
15
Hans Vanaken schitterde bij de Rode Duivels: Marc Degryse kan er niet duidelijker over zijn

Hans Vanaken schitterde bij de Rode Duivels: Marc Degryse kan er niet duidelijker over zijn

15/11
18

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 15
Standard Standard 21/11 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 22/11 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 22/11 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 22/11 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 23/11 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 23/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Louvière La Louvière 23/11 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 23/11 STVV STVV

Nieuwste reacties

Jerre76 Jerre76 over Anderlecht heeft piepjonge Braziliaan op de radar staan Don Doumbia Don Doumbia over Absolute topcoach deelt opmerkelijk verhaal over Thibaut Courtois Don Doumbia Don Doumbia over Frustraties Noa Lang met Antonio Conte groeien: hij wil al weg Don Doumbia Don Doumbia over Rudi Garcia haalt één van de Jonge Duivels bij de A-ploeg voor duel met Liechtenstein Andreas2962 Andreas2962 over "Wat is het nut?" - Rudi Garcia reageert op de insinuaties rond Thibaut Courtois Hurlu Dedju Hurlu Dedju over Sneuvelt het JPL-transferrecord? 'Atlético Madrid heeft 45 miljoen euro over voor Club-aanvaller' Johnnie Walker Johnnie Walker over "Ik vind niet dat Vanaken qua passing, présence en aanwezig zijn in de box moet onderdoen voor De Bruyne" Meut Meut over 📷 "Neem het mij niet kwalijk": Ex-voorzitter van Belgische profclub schreeuwt om nieuwe bondscoach Dirk1897 Dirk1897 over Er is een nieuwe piste opgedoken voor Yari Verschaeren, die Anderlecht moet verlaten Artevelde Artevelde over Match tegen Liechtenstein? "Trap je die er toch nog naast? Dan is het tijd om te stoppen" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved