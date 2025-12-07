🎥 Daar vloog de jas: duidelijk kwade Charles De Ketelaere heeft het gehad

Foto: © photonews

Atalanta heeft een pijnlijke nederlaag geleden op het veld van Hellas Verona. De ploeg van Charles De Ketelaere ging met 3-1 onderuit tegen een tegenstander die tot dan toe nog geen enkele competitiewedstrijd had gewonnen. Voor de Rode Duivel werd het een frustrerende avond.

In een mistig Verona stond Atalanta al bij de rust 2-0 achter na doelpunten van Rafik Belghali en Giovane. De Bergamaschi liepen voortdurend achter de feiten aan en slaagden er amper in om dreiging te creëren voor de pauze.

Vlak na de rust kwam Atalanta dicht bij de aansluitingstreffer. De Ketelaere kreeg dé kans, maar doelman Montipo haalde de bal nog net van de lijn. De doellijntechnologie wees uit hoe nipt het was. Het pechmoment tekende het beeld van zijn avond.

De Ketelaere zag een bal net niet (?) over de lijn gaan

Twintig minuten voor tijd werd De Ketelaere naar de kant gehaald voor Samardzic. De ontgoocheling was zichtbaar: de jas die hem werd aangereikt, gooide hij op de grond en zijn lichaamstaal sprak boekdelen. Op dat eigenste moment liep Atalanta nog verder averij op.

Want nauwelijks een minuut later maakte Antoine Bernede er 3-0 van voor Hellas Verona. Atalanta kwam daarna nog wel tot scoren via Gianluca Scamacca, maar een echte remonte zat er nooit in.

Door deze vierde nederlaag van het seizoen zakt Atalanta weg naar de twaalfde plaats in de Serie A. Hellas Verona boekte daarentegen zijn eerste competitiezege en schuift dankzij die driepunter de rode lantaarn door naar Fiorentina.

