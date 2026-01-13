Wat doet de KBVB? 'Ajax wil verrassen met komst van Vermaelen en Vertonghen'

Het is algemeen bekend: federaties en clubs omringen zich graag met clubiconen om hun teams te begeleiden. Thomas Vermaelen werkte al even bij de Belgische bond, Jan Vertonghen zou mee afreizen naar het WK 2026... maar ook Ajax denkt aan hen.

Iedereen hoopt dat de sterkhouders van de Gouden Generatie, die stilaan hun voetbalschoenen aan de haak hangen, de Belgische bond zullen helpen om toekomstige generaties te begeleiden en te lanceren. Maar voorlopig kan je niet zeggen dat de recent gestopte internationals erg aanwezig zijn in Tubeke.

Thomas Vermaelen was in 2022 assistent-trainer van Roberto Martínez, voor hij toetrad tot de staf van David Penneman bij de U18. Officieel is hij nog steeds bondscoach van de U20, maar die leeftijdscategorie komt nauwelijks in actie.

Jan Vertonghen zette afgelopen zomer een punt achter zijn carrière en bereidt zijn omschakeling rustig voor, maar zou de Rode Duivels in juni al kunnen vergezellen naar het WK, in een rol die nog moet worden ingevuld.

Vermaelen en Vertonghen naar Ajax?

Het is echter mogelijk dat beiden hun toekomst niet in België zien. Voetbal International meldt deze week namelijk dat Ajax overweegt om Vermaelen en Vertonghen een functie aan te bieden binnen The Future, het opleidingscentrum van de Amsterdammers.

De nieuwe technisch directeur van Ajax, Jordi Cruijff, wil de club hervormen en de befaamde jeugdopleiding opnieuw centraal stellen. Daarvoor zouden heel wat oud-spelers van de club een rol kunnen krijgen aan het hoofd van jeugdploegen of als consultants.





Het lijkt moeilijk te combineren met een functie bij de Belgische bond. En het zou voor ons voetbal een verlies zijn mochten zulke profielen hun expertise vooral in het buitenland gaan delen.