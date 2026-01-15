Hoe Antwerp in een moeilijke situatie verzeild is geraakt rond publiekslieveling (maar er ook hoop is)

Gyrano Kerk is sportief belangrijker dan ooit voor Antwerp, maar net dat maakt zijn dossier zo complex. Met nog een half jaar contract groeit de dreiging dat hij komende zomer transfervrij vertrekt.

De club wil hem graag houden, zeker na zijn sterke prestaties en beslissende rol in de beker. Toch beseft Antwerp dat de onderhandelingspositie van Kerk bijzonder sterk is.

Kerk behoort tot de grootverdieners op de Bosuil. Dat was logisch in een periode waarin Antwerp financieel ruimer zat dan vandaag. Net na zijn komst veranderde alles in Deurne Noord. Paul Gheysens zijn miljoenen zijn niet langer beschikbaar en de club doet er alles aan om in sneltempo zelfbedruipend te worden.

Gyrano Kerk zou moeten inleveren bij een nieuw contract

Die realiteit is intussen dus veranderd. Antwerp is minder kapitaalkrachtig dan bij zijn komst en moet strikter omgaan met loonmassa en contractvoorwaarden.

Een nieuw contract zou dan ook vrijwel zeker gepaard gaan met een looninlevering. En net dat botst met het momentum waarin Kerk zich bevindt.

Op 30-jarige leeftijd speelt hij misschien wel zijn beste voetbal. Dat maakt buitenlandse interesse, zeker uit financieel aantrekkelijkere competities, bijzonder reëel.





Kerk sluit de deur niet, er zijn nog andere factoren

Sportief gezien is hij perfect ingebed in het huidige elftal en vormt hij een sleutelstuk in het aanvalsspel. Maar sportieve waarde en financiële haalbaarheid vallen niet altijd samen.

Antwerp wil nog een poging wagen, mede omdat Kerk zelf de deur niet volledig sluit. Tegelijk wil de club geen risico nemen dat het haar financiële evenwicht opnieuw onder druk zet. Maar ook trainer Joseph Oosting wil hem heel graag houden. Dat zou mee kunnen spelen om Kerk te overtuigen.

Er zijn immers nog andere factoren die meespelen. Kerk heeft al goed zijn boterham verdiend bij onder andere ook Lokomotiv Moskou en speelt nu dicht bij huis. Daarom ook dat hij de deur op een kier houdt.

Zo balanceert het dossier-Kerk tussen ambitie en realisme. De wil is er langs beide kanten, maar de cijfers dreigen uiteindelijk doorslaggevend te worden.