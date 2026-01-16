Wie moet Rommens vervangen? Charaï stelt zijn eisen

Westerlo ziet Tuur Rommens vertrekken richting Rangers. Trainer Issame Charaï licht toe hoe hij de situatie beoordeelt en welke voorwaarden hij stelt voor een opvolger.

Vertrek van Rommens

Tuur Rommens reisde nog mee op stage naar Turkije, maar verliet het oefenkamp om zijn overgang naar Glasgow Rangers af te ronden. Charaï reageert positief op de stap die de linksback zet. “Ik ben altijd heel eerlijk en transparant geweest en kan alleen maar positief zijn over Tuur”, klinkt het in Gazet van Antwerpen.

Hij benadrukt dat Rommens qua profiel goed past bij zijn nieuwe club. Volgens Charaï beschikt de speler over fysieke kwaliteiten en een werkethiek die aansluiten bij de Schotse competitie. “De fans zullen van hem houden en ik verwacht dat ze snel een liedje voor hem zullen verzinnen.” Hij noemt de overstap een logische match.

Zoeken naar een geschikte vervanger

Door het vertrek beschikt Westerlo voorlopig niet over een natuurlijke linksback. Charaï geeft aan dat de club actief zoekt naar versterking. “Als coach wil je uiteraard zo snel mogelijk een vervanger en ook het bestuur is zich bewust van de situatie.” Hij benadrukt dat de keuze zorgvuldig moet gebeuren.

De coach wil vermijden dat er louter een noodoplossing wordt gehaald. “Ook die match moet perfect zijn.” Hij erkent dat dit proces tijd vraagt, maar ziet het als een noodzakelijke stap om de selectie in balans te houden.



Tot er een nieuwe speler arriveert, richt Charaï zich op de huidige kern. Hij verwijst naar eerdere wedstrijden waarin de ploeg het zonder Rommens moest doen. “Eind vorig jaar hebben we ook zeven wedstrijden zonder Tuur gespeeld en je kan niet zeggen dat we het daarin slecht hebben gedaan.” De focus ligt volgens hem op het optimaal benutten van de beschikbare opties.