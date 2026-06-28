WK-LIVE 28/6: Uitblinker Rode Duivels ontbreekt plots op training
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Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
Trossard ontbreekt op training
Geen Leandro Trossard op training. Dat heeft de aanwezige pers in Amerika kunnen vaststellen. Wellicht hoeven er geen grote conclusies getrokken te worden uit de afwezigheid van Trossard op de training van de Rode Duivels.
Trossard heeft immers al eens eerder een training overgeslagen vanwege de arbeidslast. Dat hield hem echter niet tegen om zich tot de grote uitblinker van de Rode Duivels te kronen tegen Nieuw-Zeeland met twee goals en een assist. Volgens de statistieken is Trossard ook de WK-speler die in de groepsfase de meeste kansen creëerde en de op één na meeste succesvolle passes in de rechthoek van de tegenstander gaf.
🎥 Frustratie en dankbaarheid wisselen af bij deze Rode Duivel: "Het waren moeilijke weken"
De meeste dagen hier in Seattle moeten we melden dat er 25 spelers op training zijn. Vandaag kunnen we zeggen dat ze alle 26 op het oefenveld gaan staan. Zeno Debast heeft na zijn MRI gisterenochtend immers groen licht gekregen om het veld te betreden. (Lees meer)
Bondscoach Zuid-Korea stapt op na verwijten president
Als bondscoach kun je ook in het vizier komen te staan van de politieke leiders van je land, althans in Zuid-Korea. Na de uitschakeling op het WK haalde president Lee Jae Myung uit op sociale media door bondscoach Hong Myung-Bo onbekwaam te noemen.
Ondertussen heeft Hong Myung-Bo zelf zijn conclusies getrokken: hij treedt af als bondscoach van Zuid-Korea. Het Aziatische land was nog aan het WK begonnen met een verdiende overwinning tegen Tsjechië (2-1). De weg naar de volgende ronde leek toen open te liggen. Daarna verloor Zuid-Korea echter achtereenvolgens van Mexico en Zuid-Afrika, telkens met het kleinste verschil.
Dompers stapelen elkaar op: slecht nieuws bij Anderlecht over Nathan De Cat
Bij Anderlecht heeft het begin van de voorbereiding in de eerste plaats vooral slecht nieuws opgeleverd. Dat situeert zich dan voornamelijk op medisch vlak. Nu is met Nathan De Cat ook een van de belangrijkste spelers van RSCA geblesseerd geraakt. (Lees meer)
Twee Rode Duivels, een Bruggeling en nog veel meer lekkers
De groepsfase zit erop. En dus komen we stilaan in de fase van de waarheid. We hebben toch al een aantal zaken te vermelden die ons zijn opgevallen. Met ook ons derde 'Team van de Speeldag' op dit WK, met eindelijk ook eens een Rode Duivel tussen de lijnen. (Lees meer)
Deschacht & co fileren Rode Duivels na groepsfase
De Rode Duivels hebben het geflikt tegen Nieuw-Zeeland en zitten in de zestiende finales van het WK. Daarmee hebben ze een eerste stap in de goede richting gezet. Tegen Senegal moet een volgende stap gaan volgen. (Lees meer)
"Groepsfase was maar een opwarming": Senegal waarschuwt België
België zal het opnemen tegen Senegal in de zestiende finales van het WK. Het Afrikaanse land benadert onze Rode Duivels met veel respect, maar ook met de hoop om voor een stunt te zorgen en het avontuur voort te zetten. (Lees meer)
Speler verdacht van verkrachting
Een historische WK-campagne van Kaapverdië wordt overschaduwd door een gerechtelijk onderzoek naar aanvoerder Ryan Mendes. Naar de 36-jarige Kaapverdische kapitein loopt in Nieuw-Zeeland een onderzoek over verdenking van verkrachting. Een stevige domper op de feestvreugde voor het land.
De Nieuw-Zeelandse politie een incident dat zich op 27 maart in Auckland zou hebben voorgedaan. Toen was onder meer Kaapverdië aanwezig in Nieuw-Zeeland voor een aantal oefenwedstrijden. Het vermeende slachtoffer is een Braziliaanse vrouw die als tolk voor de Kaapverdische nationale ploeg werkte. Zij claimt dat Ryan Mendes haar hotelkamer binnenkwam en haar zou hebben verkracht, gebeten en gewurgd. Het onderzoek is volop lopende.
Messi met het record, Argentinië met de 9 op 9
Lionel Messi begon op de bank voor Argentinië tegen Jordanië, maar hij viel in én scoorde. Messi zit nu aan zes doelpunten op dit WK en is topschutter na de groepsfase. Hij werd de eerste speler ooit die zeven WK-wedstrijden op een rij scoort. En zijn goal was ook goed voor de negentiende op een WK ooit, waardoor hij nog wat verder wegloopt van Klose en de rest.
Ook Argentinië liet met de 9 op 9 stevige statistieken optekenen. Ze gaan zo alles bij elkaar vrij vlotjes door op dit WK. Het is al de vijfde keer dat de Zuid-Amerikanen in de groepsfase geen enkel punt laten liggen. Ook daarmee horen ze bij de absolute top van de wereld.
Filip Joos ziet gevaarlijke WK-outsider opduiken: "Wat een fantastische ploeg!"
Ook Filip Joos was de voorbije nacht een aandachtige toeschouwer bij het duel tussen Colombia en Portugal. 0-0 werd het in het Miami Stadium, maar de commentator zag dat Colombia sterk voor de dag kwam. Hij duidt Los Cafeteros zelfs aan als outsider voor de wereldtitel. (Lees meer)
Cristiano Ronaldo opnieuw middelpunt van kritiek: "Net zoals de Duivels dat niet konden zeggen"
Colombia en Portugal hielden het vannacht op een 0-0-gelijkspel. De Colombianen winnen daardoor hun groep met zeven punten. Portugal is tweede met vijf stuks. Filip Joos neemt de prestatie van Cristiano Ronaldo onder de loep. (Lees meer)
Dit stevige bedrag strijkt de Belgische voetbalbond al zeker op dankzij het WK
De Rode Duivels werden alsnog groepswinnaar in hun poule van het WK. Daardoor treffen de Belgen in de zestiende finales Senegal, een van de zwaarst mogelijke tegenstanders. Op het veld zijn de Duivels groeiende, maar ook in de portemonnee ziet het er steeds beter uit. (Lees meer)
WK-LIVE 28/6: deze bondscoach stapt op na WK-uitschakeling
Schotland wist zich in groep C van het WK niet te plaatsen voor de volgende ronde. De Schotten wonnen van Haïti (0-1), maar verloren daarna van zowel Marokko (0-1) als Brazilië (0-3). Die drie punten volstonden niet om door te stoten door een negatief doelpuntensaldo.
Bondscoach Steve Clarke besloot daarop afscheid te nemen. Hij schreef een open brief waarin hij iedereen bedankt. "Bedankt voor alles en veel succes aan mijn opvolger", schrijft hij. "Bye bye Schotland!"
Clarke leidde Schotland ook naar de EK's van 2020 en 2024, maar ook daar sneuvelde hij met zijn team in de groepsfase.
Scotland Men’s Head Coach Steve Clarke has stepped down from his role.— Scotland National Team (@ScotlandNT) June 27, 2026
Our most successful National Team Head Coach has called time on his seven years in charge following our participation at the FIFA World Cup 2026.
Bye-bye Scotland.— Scotland National Team (@ScotlandNT) June 27, 2026
A letter from the Gaffer.
De Rode Duivels treffen een loodzware tegenstander in de zestiende finales, en wel hierom
De kogel is door de kerk. De Rode Duivels weten waar ze aan toe zijn in de zestiende finales van het WK. Ze nemen het op tegen Senegal, een van de beste Afrikaanse voetballanden. Dat is een zware loting en eigenlijk de zwaarst mogelijke beste derde die ze konden treffen op het WK. (Lees meer)
WK-LIVE 28/6: Lionel Messi is hallucinant WK-record rijker
Wereldkampioen Argentinië had afgelopen nacht geen problemen met Jordanië. La Albiceleste had al voor de rust een 2-0-voorsprong te pakken via Giovani Lo Celso en Lautaro Martínez.
Musa Tamari prikte tegen, maar het slotwoord was (opnieuw) voor Lionel Messi. De meervoudige Gouden Bal startte op de bank, maar dat deerde hem niet. Met een rake lage vrije trap zette hij de 1-3-eindstand op het bord.
Messi zit nu aan zes doelpunten op dit WK en is topschutter. Hij is meteen ook goed voor een nieuw record, want hij is de eerste speler ooit die zeven WK-wedstrijden op een rij scoort. Opnieuw een indrukwekkende prestatie van de ster van Inter Miami.
Lionel Messi becomes the first player to score in seven consecutive #FIFAWorldCup games 🌟 pic.twitter.com/pMhHcidn7H— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 28, 2026
Pensioen of niet? Hugo Broos spreekt opnieuw over zijn toekomst
Niet alleen de Rode Duivels moeten op dit WK de Belgische eer hooghouden, maar ook Hugo Broos. De voormalige international staat als coach aan het roer bij Zuid-Afrika, dat voor het eerst de volgende ronde bereikte. Normaal houdt Broos er na het WK mee op, maar is dat wel zeker? (Lees meer)
Lukaku zal het zelf niet graag horen, maar... waarom hij mogelijk beter geen basisspeler is dit WK
Romelu Lukaku zal het zelf wellicht niet graag horen. Wie Big Rom kent, weet dat hij altijd wil starten. Altijd negentig minuten wil spelen. Altijd het verschil wil maken vanaf de eerste minuut. (Lees meer)
BREAKING: Dit is de tegenstander van de Rode Duivels woensdag (en het is de moeilijkste)
De wedstrijd tussen Congo en Oezbekistan was van cruciaal belang voor de Rode Duivels. Na het resultaat van Kroatië waren de scenario's duidelijker geworden: als de Leopards wonnen, zou België in de zestiende finales uitkomen tegen Senegal. (Lees meer)
Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
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