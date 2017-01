EXCLUSIEF: Anderlecht heeft nieuwe keeper en Roef heeft nieuwe club

Anderlecht heeft een nieuwe doelman en heeft meteen ook een oplossing gevonden voor Davy Roef. In de deal met Deportivo La Coruna ruilen twee keepers gewoon van club... Maandag zullen beide clubs het ook officieel aankondigen.

Anderlecht zocht een oplossing voor Davy Roef, die in januari absoluut de club wou verlaten om elders wel aan de bak te komen. Maar paars-wit wou de 22-jarige doelman niet laten verkassen vooraleer het zelf een goalie gevonden had. Met Deportivo La Coruna kwam het tot een akkoord dat ieders wensen vervult.

De voorbije dagen werd Anderlecht gelinkt aan Ruben Andrade Martinez, de 32-jarige reservedoelman van Deportivo La Coruna. Wij kunnen u nu melden dat hij de nieuwe transfer wordt van de Brusselaars. Hij komt op huurbasis tot het einde van het seizoen en moet de concurrentie met Frank Boeckx aangaan. Martinez komt niet sowieso als eerste doelman, want Boeckx heeft garanties gekregen dat hij een eerlijke kans zal krijgen.

En meteen is er ook een oplossing voor Roef gevonden, die eigenlijk de sleutel tot de transfer in handen had. De Spanjaarden en Anderlecht hadden voorgesteld om gewoon de twee doelmannen te ruilen, maar Roef moest zijn akkoord geven vooraleer er van een deal sprake kon zijn.

Al zal Roef ook in Spanje serieuze concurrentie krijgen. Bij La Coruna staat Przemysław Tytoń onder de lat. De Poolse international speelde eerder bij Roda JC, PSV, Elche en Stuttgart en staat sinds oktober onafgebroken in de basis bij de nummer 16 uit de Primera Division. Roef gaf na een grondige evaluatie toch zijn fiat voor de deal, die waarschijnlijk maandag officieel bekendgemaakt zal worden door de clubs.