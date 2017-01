'Speler PSG komt niet, maar Club Brugge dringt aan voor miljoenentransfer'

door Redactie



Hervin Ongenda stond dicht bij Club Brugge, maar ook Ben Haim nog op het verlanglijstje

Foto: © Photonews

Paris Saint-Germain heeft met Thomas Meunier een Belg in loondienst lopen, maar aan uitgaande zijde zouden ze zich willen ontdoen van een speler. En ook in Israël hoopte Club Brugge zaakjes te doen. Makkelijk is het allemaal niet.