Niet te geloven: 1 van de 6 Antwerp-hooligans die raid pleegde op supportersbussen Beerschot Wilrijk is... een jeugdtrainer

De feiten zijn intussen bekend. Supportersbussen van Beerschot Wilrijk werden op hun terugkeer uit Lier in Mortsel bekogeld. Twee fans raakten daarbij gewond, de schade aan één bus, war ook vrouwen en kinderen op zaten, was immens.

Bij de zes Antwerp-hooligans die vijf jaar cel riskeren (Lees er HIER meer over) is opvallend genoeg ook een jeugdtrainer van de U15 van Schoten, meldt Het Laatste Nieuws. Jozef Nevelsteen, waarnemend voorzitter van de provincialer, had D.M., beter gekend als 'de Wacko', onmiddellijk herkend op de gsm-filmpjes.

Verplicht op te treden

"Ik heb hem er niet over aangesproken om het werk van de politie niet in de war te sturen. Nu het bekend raakt dat hij betrokken is bij supportersgeweld, moet ik wel optreden. Een jeugdtrainer moet een voorbeeld zijn voor zijn spelers. Ik zal dat eerstdaags met de ouders van de U15 doorpraten", aldus Nevelsteen.