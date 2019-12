Vercauteren voor de 'Match van het Jaar': "Wij kunnen als Anderlecht niet zeggen dat Club de grote favoriet is"

Met veel zijn ze niet, de analisten die Anderlecht een kans geven tegen Club Brugge. Bij paars-wit weten ze ook wel dat de machtsverhoudingen op dit moment zwaar richting blauw en zwart overgeheld zijn. Maar ze hopen op een exploot...

Iedereen spreekt over 'De wedstrijd van het jaar voor Anderlecht'. We konden vooraf echter al voorspellen dat Frank Vercauteren daar niet in mee zou gaan. "Nee, elke wedstrijd is de wedstrijd van het jaar voor Anderlecht. Elke wedstrijd is een stap om je ambities te bereiken. Op papier en in de kranten is dit de belangrijkste wedstrijd van het jaar voor ons, voor mij is dat anders."

Blijft een feit dat het seizoen van Anderlecht er voor Nieuwjaar al kan opzitten. Dat ze amper nog iets om voor te spelen hebben. "De benadering van elke wedstrijd moet dezelfde zijn. Het is duidelijk dat we willen doorgaan en dat dit belangrijk is voor het vervolg van de competitie. Als we het niet halen zullen we ontgoocheld zijn. Maar ik hoop dat de spelers dan nog ambitie zullen hebben voor de rest van het seizoen."

Grote favoriet?

Club blijft wel de grote favoriet, zelfs al spelen ze op verplaatsing. "Club Brugge de grote favoriet? Kunnen wij als Anderlecht zijnde dat zeggen? Dat kunnen we niet. We kennen hun kwaliteiten en weten waar we moeten aan werken om Brugge in te halen. Maar ik kijk niet zoveel naar hun kwaliteiten."