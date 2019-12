"Ik denk niet dat ze echt beter waren": Charleroi sakkert na nederlaag in Beker en zet nu alles op competitie

Charleroi is uitgeschakeld in de kwartfinales van de Beker van België en maakt dus niet langer aanspraak op de Heizel. Toch speelde het aan de Gaverbeek geen slechte wedstrijd, verre van.

"Ze hadden ons pijn kunnen doen met de snelheid van Fall", gaf ook Francky Dury toe. Maar die aanvaller viel wel snel uit.

"Dat was een punt dat ons pijn heeft gedaan. Daarna viel net na de rust het doelpunt voor hen, dat was ook een pijnlijk moment. Ze waren efficiënter dan ons."

Focus op competitie

"De focus moet nu liggen op de competitie. We staan nog in de top-6 en willen daar graag blijven staan", aldus nog de oefenmeester van Charleroi.

"Ik denk niet dat Zulte Waregem beter was dan ons", pikte Steeven Willems in. "We hebben een goede match gespeeld, maar wij hebben verloren jammer genoeg."