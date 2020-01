Opvallende statistieken in 2019: Club Brugge de beste Belgische ploeg, verrassende nummers 2 en 3 én goede punten voor Anderlecht(-vrouwen)

Het jaar 2019 zit er helemaal op, tijd om nog even terug te blikken. Dat doen we middels enkele opmerkelijke statistieken. Wie was de beste ploeg in het land?

Als we alle wedstrijden die in 2019 onder de loep nemen, dan is het team dat de meeste punten wist te vergaren over alle competities heen - misschien niet onlogisch - Club Brugge. In 54 wedstrijden haalden ze niet minder dan 109 punten, niemand doet beter. Op de tweede plaats volgt met KAA Gent nog een team dat afgelopen jaar veel wedstrijden afwerkte. De Buffalo's speelden 57 wedstrijden en pakten 96 punten. Charleroi (82 punten uit 44 wedstrijden) vervolledigt het podium binnen 1A. De top-5 van 1A wordt vervolledigd door Standard (79 punten uit 49 wedstrijden) en Antwerp (77 punten uit 47 wedstrijden). Verder staan er in de overall ranking van 2019 binnen België nog wel een paar opmerkelijke teams. Bijna niemand deed beter dan Anderlecht. De vrouwenploeg wel te verstaan: zij speelden 33 wedstrijden en puurden daaruit 84 punten, goed voor een derde plaats overall. Ook Virton (van 1 Amateur naar 1B gepromoveerd) en Deinze staan in de top-20.