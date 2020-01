Tielemans in een dipje? Zijn coach verdedigt hem: "Hij is geen robot"

Youri Tielemans begon net zoals het merendeel van zijn ploegmaten geweldig aan het seizoen bij Leicester City. De laatste weken liep het wat minder bij de Rode Duivel en bij zijn club.

In zijn laatste negen partijen liet Youri Tielemans geen goals of assists optekenen. De geweldige vormcurve van in het begin van het seizoen is even in dalende lijn en dat beeft Brendan Rodgers, de manager van Leicester City, ook in de gaten. Misschien komt het door de vermoeidheid, want na Kasper Schmeichel en Jonny Evans is onze landgenoot de meest ingezette speler.

"Youri is een van de meest actieve spelers, zowel bij ons als bij zijn nationale ploeg", citeerde Leicester Mercury Brendan Rodgers tijdens een persconferentie. "Hij is geen robot. Ik ga hem wat rust moeten gunnen zodat hij opnieuw fris wordt."

"Tielemans en James Maddison zijn al erg belangrijk geweest; Maddison heeft misschien meer goals en assists, maar Youri is nog zo jong en zo getalenteerd. We weten waartoe hij in staat is als hij top is", besloot hij.