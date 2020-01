Hoe Dury voor de tweede keer hoog spel speelde en waarom hij Club Brugge nu wel in de problemen bracht

Is het dan zo simpel om Club Brugge aan banden te leggen? Ruud Vormer en Hans Vanaken 90 minuten lang op de huid zitten en blauw-zwart loopt vast? Er kwam wel heel wat meer bij te zien. Francky Dury heeft lessen getrokken uit de match op tweede Kerstdag.

Eigenlijk was de veldbezetting ongeveer hetzelfde: ook op 26 december trad Dury aan met drie verdedigende middenvelders, maar dat liep toen helemaal in de soep. Deze keer was Zulte Waregem beter voorbereid. Fysiek ook beter in orde, want we zien het niet veel ploegen doen. De West-Vlamingen liepen zich woensdagavond de pleuris uit het lijf.

Vanaken en Vormer kregen telkens een mannetje op zich, zodat ze niet echt het spel konden verdelen. Als het moest trok Essevee zelfs een muur van zeven man in lijn op, maar zelfs daarin werd er geschoven en gelopen om telkens dubbele dekking op de man in balbezit te hebben. Dury moet toch wel een goeie uitleg gehad hebben om zijn groep zover te krijgen.

Het betere catenaccio-werk

Walsh en De fauw gingen op de flank hoog storen en op bepaalde momenten stonden dan Marcq, Seck en Sissako tussen Deschacht en Pletinckx/Baudry om de infiltrerende mensen op te vangen. Het betere catenaccio-werk. Na een 0 op 9 gaf niemand een duit voor de kansen van Zulte Waregem in Brugge, maar kijk... De terugmatch wordt er nog eentje op het scherp van de snee.

En het wordt uitkijken naar de tactische tegenzet van Philippe Clement. Je hoeft geen helderziende te zijn om te weten dat Dury dit nog een keer gaat proberen. Maar vindt Clement een tegenzet? Vooraan zal Lardin er bij Zulte weer bijlopen. Een balvaste spits zou hen toch nog wat meer slagkracht moeten geven. Hier kijken we toch wel naar uit.