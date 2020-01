Beide kampen reageren op spektakelrijke cupmatch: "Het had net zo goed 7-3 kunnen zijn" & "Toch vielen beste kansen aan de overkant"

Dat Antwerp - Kortrijk geen winnaar of niet meer doelpunten heeft opgeleverd is een half mirakel. Maar soms heeft een match niet veel goals nodig om een lust voor het oog te zien. De heenmatch van de halve finale tussen de Great Old en de Kerels was er zo een.

Hoeveel kansen Antwerp ook de nek heeft omgewrongen, toch was het Selemani die in de absolute slotfase de zege nog aan de bezoekers kon schenken. "De druk was groot en begon na de gelijkmaker alleen maar toe te nemen. Toch zaten we er altijd wel met een of ander lichaamsdeel tussen", liet Yves Vanderhaeghe optekenen na de match.

Het had net zo goed 7-3 kunnen zijn.

"Maar de beste kansen, die zag ik toch aan de overkant van het veld", verwees hij naar Selemani en Van der Bruggen die het doelhout troffen. "We zijn nog voluit voor dat tweede doelpunt gegaan om met een iets beter gevoel naar Kortrijk af te zakken, vandaar de ruimtes die we weggaven", verklaarde Alexis De Sart het risico in het spel van Antwerp.

Zoals het een echte cupmatch betaamt, was de sfeer op de Bosuil op z'n minst kolkend te noemen. "Er was veel ambiance. We wisten waar we aan toe waren en dat hun supporters een twaalfde man voor de ploeg zijn. En uiteraard stond er ook tussen de lijnen een goed elftal", zei Vanderhaeghe nog. "Een typische bekermatch", trad Bölöni zijn collega bij. "Het had net zo goed 7-3 kunnen zijn."

Hopelijk krijgen we in het Guldensporenstadion een even goed kijkstuk voorgeschoteld. Beide teams geloven uiteraard nog in hun kansen op de finale.