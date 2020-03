Deze zomer nog in beeld bij Club Brugge, nu laat Tottenham Victor Wanyama gratis (!) vertrekken

Na 3,5 seizoenen bij Tottenham Hotspur trekt Victor Wanyama de deur achter zich dicht bij de Noord-Londense club. Hij tekende bij het Canadese Montreal Impact.

Het MLS-team van Thierry Henry heeft zaakjes gedaan op de transfermarkt. Montreal Impact heeft met Tottenham Hotspur een akkoord gevonden om Victor Wanyama transfervrij over te nemen. Het haalt zo een brok ervaring binnen, want de stevige centrale middenvelder speelde 152 matchen in de Premier League voor de Spurs en Southampton.

De 28-jarige Keniaan was vorige zomer nog nadrukkelijk in beeld bij Club Brugge. Er was zelfs een deal in de maak, voor naar verluidt 12 miljoen euro, maar Wanyama haakte af. Ruim een half seizoen later laat Tottenham hem gratis gaan. De speler was overbodig bij de Engelse club. Alle competities samen was hij dit seizoen goed voor 122 speelminuten.