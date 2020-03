Duivelse defensie wordt zorgenkind, alhoewel... "Enkel Kompany lijkt een groot probleem te worden"

Het doemdenken is begonnen. De verdediging van de Rode Duivels, toch altijd al een beetje het zorgenkind geweest, is volgend seizoen nog een jaartje ouder. Blessuregevoeligheid, sleet, trager... Maar is het allemaal wel zo erg als momenteel voorgesteld wordt?

Analist Eddy Snelders relativeert. "Het is ook geen vijf jaar hé. Ok, het wordt een groter risico, maar met ouder worden word je ook steeds minder geïntimideerd door de omstandigheden. Het is ook niet extreem dramatisch. Voor Jan Vertonghen zie ik al geen probleem. Die kan het makkelijk nog een jaartje op het hoogste niveau trekken", aldus Snelders.

Kompany en Vermaelen zijn dan weer andere gevallen. "Al heb ik de indruk dat Vermaelen heel wat minder geblesseerd is sinds hij in Japan speelt. Die is ook slim en kan naar zich naar zo'n toernooi gereed maken. Kompany is dan weer wel een heel groot probleem. Hij mag zichzelf niet overschatten."

Het is niet zo dat die mannen binnen een jaar niet meer vooruit gaan geraken hé

"Zijn rol bij Anderlecht slorpt heel wat energie op. En hij is al heel blessuregevoelig. Het niveau waar hij nu op speelt is wel lager, maar daar tegenover staat dat er nog altijd bovenuit steekt. En het is beter te spelen, dan bij een grote club niet aan de bak te komen. Ik zie het nog niet heel donker in. Het is niet zo dat die mannen binnen een jaar niet meer vooruit gaan geraken hé."

Er zijn nog alternatieven, maar... "Ja, Boyata, Denayer, Mechele,... Maar dat is natuurlijk niet van hetzelfde niveau als Kompany of Vermaelen. Daar gaan we echter moeten leren mee leven."